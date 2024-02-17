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У школі окупованого Мелітополя стався вибух: є постраждалі

17 лютого 2024, 17:20

У школі окупованого Мелітополя стався вибух: є постраждалі

Декілька людей отримали травми внаслідок вибуху в дитячо-юнацькій спортивній школі окупованого Мелітополя. Російські слідчі проводять перевірку.

За даними російських силовиків, причиною вибуху стало мимовільне натискання на спусковий гачок ручного протитанкового гранатомета під час демонстрації зразків озброєння.

Зброю демонстрували під час турніру із самбо.

Російські ЗМІ передають, що постраждалим не знадобилася госпіталізація.

Росія активно насаджує так зване військово-патріотичне виховання серед підлітків та дітей на окупованих територіях України. Воно включає не лише антиукраїнську пропаганду. Дітей також навчають володіти зброєю. 

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