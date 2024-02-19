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Війська РФ змогли розпочати наступ на трьох ділянках фронту — ISW

19 лютого 2024, 09:35

Війська РФ змогли розпочати наступ на трьох ділянках фронту — ISW

Російські окупанти змогли розпочати наступальні операції відразу на кількох ділянках фронту. Це стало можливим через затримки західних партнерів із наданням військової допомоги Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, російські війська проводять щонайменше три наступальні операції: вздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема у напрямку Куп'янська та Лимана; в Авдіївці та навколо неї; поблизу Роботино на заході Запорізької області.

За оцінками ISW та кількох українських та західних джерел, затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки, а саме артилерійських боєприпасів та критично важливих систем протиповітряної оборони завадили українським військам захистити Авдіївку від російського наступу.

Наголошується, що критичний брак обладнання, наданого Заходом, та побоювання повного припинення військової допомоги з боку США, змусили українські війська зосередити техніку по всьому фронту, що, ймовірно, спонукало російські війська скористатися ситуацією.

Вони розпочали наступ за межами Авдіївки — вздовж кордону Харківської та Луганської областей з початку січня 2024 року та у західній частині Запорізької області протягом останніх 48 годин.

ISW вважає, що цей російський наступ, ймовірно, завадить українським військам підготувати особовий склад та техніку для відновлення контрнаступних операцій.

Водночас, Україна постраждає, якщо просто окопається і намагатиметься оборонятися до кінця 2024 року, як це пропонують деякі західні держави та аналітики.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України, ймовірно, зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік Авдіївки, що призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту російсько-української війни.

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