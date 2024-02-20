На Донеччині українські військові знищили техніку та особовий склад окупантів

Оператори 8-го окремого полку Сил спеціальних операцій (ССО) знищили військову техніку росіян, крім того, четверо солдатів було ліквідовано, один – отримав поранення. Про це повідомили у пресслужбі ССО.



Як зазначається, у своєму районі відповідальності екіпаж БпАК виявив рух російської техніки. Провівши дорозвідку об'єктів, оператори ССО завдали по них удару FPV-дронами. Внаслідок вогневого ураження було знищено: БТР, БМП, інженерну техніку та пошкоджено дві БМП.



«Також екіпаж БпАК відпрацював по особовому складу ворога. Військовослужбовці противника марно намагалися ухилитися від ударних дронів ССО: четверо з них знищено, ще один отримав поранення», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, ЗСУ за допомогою дронів всього за один день знищили склад російської техніки , яку окупанти стягнули для наступу на півдні. Зокрема, супротивник залишився без рідкісної бойової броньованої машини "Термінатор".