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Генсек НАТО не може назвати терміни надання F-16 Україні

20 лютого 2024, 22:56

Генсек НАТО не може назвати терміни надання F-16 Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не може назвати терміни надання Україні винищувачів F-16 і вказує на необхідність врахувати готовність пілотів до польотів на них. Про це він заявив в інтерв'ю для Радіо Свобода.

«Неможливо точно сказати коли, тому що це дилема. Ми всі хочемо, щоби F-16 були в Україні якомога раніше. При цьому, звичайно, ефект від F-16 буде сильнішим і кращим, ніж більш навчені та підготовлені пілоти. І не тільки пілоти, а й технічне обслуговування, персонал і всі системи підтримки, які мають бути», — сказав Столтенберг.

За словами Столтенберга, у питаннях термінів постачання винищувачів слід дослухатися військових експертів. На уточнююче питання про те, чи супроводжуватимуться винищувачі обмеженнями не завдавати ударів по території Росії, Столтенберг зазначив, що це вирішуватиме союзникам, які постачають авіацію.

 

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