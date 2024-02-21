Молдова надасть Україні нову партію гуманітарної допомоги, першу цього року. Вартість допомоги у вигляді матеріальних товарів та іншого обладнання становить 4,9 млн. леїв (понад 250 тисяч євро). Про це повідомляє місцеве видання.



Проєкт рішення з цього приводу сьогодні, 21 лютого, схвалив Кабінет Міністрів.



Серед товарів, які будуть передані, 19 електростанцій, обладнання для переливання крові, близько 80 тисяч захисних масок, дезінфікуючі засоби для рук та понад 50 тисяч свинячих та рибних консервів. На транспортні витрати буде виділено трохи більше 100 тисяч леїв (понад 5 тисяч євро).

Зазначимо, що минулого року Молдова відправила у лютому, квітні та вересні три партії гуманітарної допомоги, призначеної спеціально для потреб української армії. Також у червні 2023 року Молдова направила вісім вантажівок з гуманітарною допомогою на суму 200 тисяч євро для ліквідації екологічних та гуманітарних наслідків, спричинених руйнуванням греблі Нової Каховки.



Нагадаємо, партії урядової коаліції Німеччини вже підготувала пропозицію щодо озброєння для України, в якій згадуються надання далекобійних систем. Крилаті ракети Taurus також можуть передати, але вони не вказані.