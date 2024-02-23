  
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Прятались под мостом: Момент удара по войскам РФ в Донецке попал на видео

23 февраля 2024, 01:38

Прятались под мостом: Момент удара по войскам РФ в Донецке попал на видео

Момент удара в Донецке, Кадр из видео Момент удара в Донецке, Кадр из видео

В оккупированном Донецке Вооруженные силы Украины нанесли удар по технике и боеприпасам, которые российские военные прятали под мостом, соединяющем Кировский и Петровский районы города.

Ролик был снят видеорегистратором автомобиля во время проезда по Петровскому мосту вечером 22 февраля.

В этот момент произошел удар по военной технике и боеприпасам, которые военнослужащие РФ прятали под мостом.

На видео видна повторная детонация боеприпасов.

Изначально этот ролик опубликовал пророссийский телеграм-канал «АГС Донбасса», однако позже он удалили его.

В группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрела был ранен на Петровском мосту был ранен мирный житель — водитель машины. Еще три человека пострадали в микрорайоне Текстильщик, который находится рядом.

Год назад ВСУ уже наносили удар по скоплению российской военной техники под Петровским мостом. Также удар по технике войск РФ в районе этого моста был нанесен в начале января 2024 года.

ТЕГИ

Места
Донецк
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
01:38
Прятались под мостом: Момент удара по войскам РФ в Донецке попал на видео
23:08
Главное за день: Взрыв в Бердянске. Медведев хочет ссылать украинце в лагеря
23:00
В оккупации не хотят видеть участников «голой» вечеринки для «замаливания грехов»
22:45
Еще один пленный «азовец» незаконно осужден оккупантами
20:12
Обстрел Донецка: на Текстильщике ранены 4 человека
14:39
Руководство РФ готовит россиян к длительной войне — британская разведка
12:58
Россия: Медведев предложил ссылать в сибирские лагеря «нелояльных» украинцев, живущих в оккупации
11:58
ВСУ: россияне атакуют Часов Яр и пытаются выйти на Северский Донец
11:10
DeepState подтверждает оккупацию села Победа
10:18
При въезде в оккупированный Луганск автомобильные очереди — проверяют мужчин
09:59
В оккупированном Бердянске утром взорвался автомобиль
08:30
Украина расследует факты убийства российскими оккупантами 38 военнопленных
00:43
Главное за день: Удары по полигонам войск РФ. Россияне хотят выйти на границы Луганщины
00:17
ВСУ нанесли очередной удар по полигону войск РФ. Сообщают о большом количестве погибших
21:10
Пророссийский блогер рассказал о массовой гибели российских военнослужащих в оккупированном Докучаевске
19:41
В оккупированном Донецке под обстрел попала больница Калинина
15:58
В России заявили о захвате села Победа под Марьинкой
14:13
Партизаны зафиксировали размещение целого дивизиона С-400 в оккупированном Крыму
11:16
Захват Авдеевки: генсек НАТО объяснил, почему россиянам удалось оккупировать город на Донетчине
10:55
Донецкая область за сутки подвергалась ракетным и артиллерийским ударам, есть жертвы и разрушения
все новости
01:38
Прятались под мостом: Момент удара по войскам РФ в Донецке попал на видео
00:00
«Шахтер» вылетел из Лиги Европы после поражения «Марселю»
23:45
На мать Навального давят следователи — они требуют тайных похорон
23:08
Главное за день: Взрыв в Бердянске. Медведев хочет ссылать украинце в лагеря
23:00
В оккупации не хотят видеть участников «голой» вечеринки для «замаливания грехов»
22:45
Еще один пленный «азовец» незаконно осужден оккупантами
21:23
«Авдос пал, но жизнь наших ребят дороже» — Барабаш о событиях в Авдеевке
20:12
Обстрел Донецка: на Текстильщике ранены 4 человека
19:40
Обстрел Константинопольского на Донетчине: ранены 9 человек, один — погиб
18:52
Непризнанное Приднестровье попросится в состав России: в Кишеневе отреагировали
18:05
Из Угледара продолжается эвакуация: полиция помогла выехать больной женщине
17:45
Двое боевиков «ДНР», попавшие в плен, осуждены на 15 лет тюрьмы
17:38
В Германии проголосовали за рекомендацию передать Украине дальнобойные ракеты
16:43
Польша просит помощи ЕС для решения проблемы блокады на украинской границе
16:05
Российский самолёт «уронил» очередную авиабомбу ФАБ-250 в Белгородской области
15:57
Угнавший вертолет в Украину российский летчик жил в Испании по паспорту жителя Донецка
15:26
Спасатели на Донетчине восстанавливают здания, пострадавшие от атак армии РФ
15:19
Число пострадавших в результате удара по Кураховской ТЭС возросло до 9 человек
15:16
На данный момент Украина проигрывает — BILD
14:41
В Донецкой области погибли 17 жителей от ракет КНДР, выпущенных Россией
все новости
ВИДЕО
Момент удара в Донецке, Кадр из видео Прятались под мостом: Момент удара по войскам РФ в Донецке попал на видео
23 февраля, 01:38
Удар по полигону вблизи Подо-Калиновки. Кадр из видео ВСУ нанесли очередной удар по полигону войск РФ. Сообщают о большом количестве погибших
22 февраля, 00:17
Атака на Доброполье. Фото: Новости Донбасса Атака на Доброполье: войска РФ ударили БПЛА по общежитию с переселенцами
21 февраля, 17:30
В Краматорске войска РФ нанесли ракетный удар по фильтровальной станции. Фото: Новости Донбасса В Краматорске после ракетного удара проблемы с водоснабжением, есть пострадавшие
20 февраля, 20:49
Момент удара возле библиотеки Крупской в Донецке. Фото: соцсети В Донецке ракеты упали возле библиотеки Крупской, образовались большие воронки
20 февраля, 13:30
БпЛА РФ сбит FPV-дроном в Крынках. Фото: кадр из видео ВСУ сбили в Крынках FPV-дроном российский беспилотник
19 февраля, 17:07
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама