Прятались под мостом: Момент удара по войскам РФ в Донецке попал на видео

Момент удара в Донецке, Кадр из видео

В оккупированном Донецке Вооруженные силы Украины нанесли удар по технике и боеприпасам, которые российские военные прятали под мостом, соединяющем Кировский и Петровский районы города.



Ролик был снят видеорегистратором автомобиля во время проезда по Петровскому мосту вечером 22 февраля.



В этот момент произошел удар по военной технике и боеприпасам, которые военнослужащие РФ прятали под мостом.



На видео видна повторная детонация боеприпасов.

Сховалися під мостом: Момент удару по техніці та боєприпасам військ РФ у Донецьку потрапив на відео https://t.co/LaQ7XzpG8P pic.twitter.com/7lqDh6Cr2m — Новини Донбасу (@novostidnua) February 23, 2024

Изначально этот ролик опубликовал пророссийский телеграм-канал «АГС Донбасса», однако позже он удалили его.



В группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрела был ранен на Петровском мосту был ранен мирный житель — водитель машины. Еще три человека пострадали в микрорайоне Текстильщик, который находится рядом.



Год назад ВСУ уже наносили удар по скоплению российской военной техники под Петровским мостом. Также удар по технике войск РФ в районе этого моста был нанесен в начале января 2024 года.