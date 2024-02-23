Сховалися під мостом: Момент удару по військах РФ у Донецьку потрапив на відео

Момент удару у Донецьку, Кадр з відео

В окупованому Донецьку Збройні сили України завдали удару по техніці та боєприпасам, які російські військові ховали під мостом, що з'єднує Кіровський та Петровський райони міста.



Ролик був знятий відеореєстратором автомобіля під час проїзду по Петровському мосту увечері 22 лютого.



У цей момент стався удар по військовій техніці та боєприпасам, які військовослужбовці РФ ховали під мостом.



На відео видно повторну детонацію боєприпасів.

Сховалися під мостом: Момент удару по техніці та боєприпасам військ РФ у Донецьку потрапив на відео https://t.co/LaQ7XzpG8P pic.twitter.com/7lqDh6Cr2m — Новини Донбасу (@novostidnua) February 23, 2024

Спочатку цей ролик опублікував проросійський телеграм-канал «АГС Донбасу», проте пізніше його видалили.



В угрупуванні «ДНР» заявили , що внаслідок обстрілу було поранено на Петровському мосту, було поранено мирного жителя — водія машини. Ще троє людей постраждали в мікрорайоні Текстильник, який знаходиться поряд.



Рік тому ЗСУ вже завдавали удару по скупченню російської військової техніки під Петровським мостом. Також удару з техніки військ РФ у районі цього мосту було завдано на початку січня 2024 року.