СБУ задержала коллаборантку в Славянске: женщина передавала информацию про ВСУ сыну-боевику «ДНР»

Мать боевика из «ДНР». Фото: СБУ

СБУ задержала информаторку России, которую «завербовал» ее собственный сын-боевик «ДНР», она разведывала места дислокации и маршруты перемещения Сил обороны в Донецкой области. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.



Коллаборантка пыталась выявить и передать оккупантам локации личного состава и тяжелого вооружения ВСУ на Бахмутском направлении.



«В зоне особого внимания врага были маршруты передвижения украинской бронетехники и реактивных систем залпового огня. Также она собирала информацию о последствиях российских ударов по гражданской инфраструктуре Константиновки», — говорится в сообщении.

Переписка коллаборантки с сыном-боевиком «ДНР». Фото: СБУ

Полученные сведения информатор мессенджером передавала своему сыну–боевику оккупационных группировок России, который находится на передовой и сотрудничает с российской разведкой.



Сотрудники СБУ задержали женщину в Славянске, куда она переехала как переселенка из одного из прифронтовых городов.

Переписка коллаборантки с сыном-боевиком «ДНР». Фото: СБУ

В Офисе Генпрокурора рассказали, чтобы помочь армии РФ «освободить» Донецкую область, она сообщила об обстреле стабилизационного пункта, где спасали украинских защитников.



В своих сообщениях она выражала ненависть к украинским воинам и правоохранителям.



Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения), ей грозит пожизненное заключение.



Напомним, российские оккупанты на войне против Украины вовсю используют ракеты из КНДР. Известно, что из-за северокорейского оружия в Донецкой области погибли 17 мирных жителей.