  
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

СБУ задержала коллаборантку в Славянске: женщина передавала информацию про ВСУ сыну-боевику «ДНР»

23 февраля 2024, 10:55

СБУ задержала коллаборантку в Славянске: женщина передавала информацию про ВСУ сыну-боевику «ДНР»

Мать боевика из «ДНР». Фото: СБУ Мать боевика из «ДНР». Фото: СБУ

СБУ задержала информаторку России, которую «завербовал» ее собственный сын-боевик «ДНР», она разведывала места дислокации и маршруты перемещения Сил обороны в Донецкой области. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Коллаборантка пыталась выявить и передать оккупантам локации личного состава и тяжелого вооружения ВСУ на Бахмутском направлении.

«В зоне особого внимания врага были маршруты передвижения украинской бронетехники и реактивных систем залпового огня. Также она собирала информацию о последствиях российских ударов по гражданской инфраструктуре Константиновки», — говорится в сообщении.

Переписка коллаборантки с сыном-боевиком «ДНР». Фото: СБУ

Полученные сведения информатор мессенджером передавала своему сыну–боевику оккупационных группировок России, который находится на передовой и сотрудничает с российской разведкой.

Сотрудники СБУ задержали женщину в Славянске, куда она переехала как переселенка из одного из прифронтовых городов.

Переписка коллаборантки с сыном-боевиком «ДНР». Фото: СБУ

В Офисе Генпрокурора рассказали, чтобы помочь армии РФ «освободить» Донецкую область, она сообщила об обстреле стабилизационного пункта, где спасали украинских защитников.

В своих сообщениях она выражала ненависть к украинским воинам и правоохранителям.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения), ей грозит пожизненное заключение.

Напомним, российские оккупанты на войне против Украины вовсю используют ракеты из КНДР. Известно, что из-за северокорейского оружия в Донецкой области погибли 17 мирных жителей.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Донецкая область
Прочее
Коллаборантка силы обороны
Организации
СБУ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
12:52
В оккупированном Шахтерске горит нефтебаза
12:10
На оккупированной части Донетчины в военной части удерживают мобилизованного педагога и инвалида 3-й группы
01:38
Прятались под мостом: Момент удара по войскам РФ в Донецке попал на видео
23:08
Главное за день: Взрыв в Бердянске. Медведев хочет ссылать украинце в лагеря
23:00
В оккупации не хотят видеть участников «голой» вечеринки для «замаливания грехов»
22:45
Еще один пленный «азовец» незаконно осужден оккупантами
20:12
Обстрел Донецка: на Текстильщике ранены 4 человека
14:39
Руководство РФ готовит россиян к длительной войне — британская разведка
12:58
Россия: Медведев предложил ссылать в сибирские лагеря «нелояльных» украинцев, живущих в оккупации
11:58
ВСУ: россияне атакуют Часов Яр и пытаются выйти на Северский Донец
11:10
DeepState подтверждает оккупацию села Победа
10:18
При въезде в оккупированный Луганск автомобильные очереди — проверяют мужчин
09:59
В оккупированном Бердянске утром взорвался автомобиль
08:30
Украина расследует факты убийства российскими оккупантами 38 военнопленных
00:43
Главное за день: Удары по полигонам войск РФ. Россияне хотят выйти на границы Луганщины
00:17
ВСУ нанесли очередной удар по полигону войск РФ. Сообщают о большом количестве погибших
21:10
Пророссийский блогер рассказал о массовой гибели российских военнослужащих в оккупированном Докучаевске
19:41
В оккупированном Донецке под обстрел попала больница Калинина
15:58
В России заявили о захвате села Победа под Марьинкой
14:13
Партизаны зафиксировали размещение целого дивизиона С-400 в оккупированном Крыму
все новости
12:52
В оккупированном Шахтерске горит нефтебаза
12:44
В Польше неизвестные высыпали из украинских зерновозов рапс
12:10
На оккупированной части Донетчины в военной части удерживают мобилизованного педагога и инвалида 3-й группы
11:35
В Подольском районе Киева горят складские помещения
11:32
Курскую область РФ снова атаковали дроны
11:14
Зеленский показал тренировки украинских пилотов на F-16 в Дании
10:57
Преодолели около 20 километров. Пограничник рассказал, как с побратимами выходил из Авдеевки
10:55
СБУ задержала коллаборантку в Славянске: женщина передавала информацию про ВСУ сыну-боевику «ДНР»
10:19
Россияне ночью ударили по Мирнограду: погиб мужчина
10:12
Армия РФ обстреляла Херсон: возникло четыре пожара
09:40
Оккупанты продвинулись на Бахмутском и Авдеевском направлениях, но ВСУ отбросили их в Победе — DeepState
09:15
Российские оккупанты убили 15 коров, обстреливая Харьковскую область
09:12
Россияне за сутки убили одного жителя Донецкой области, еще 19 ранены — Филашкин
08:53
РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетами: сколько целей сбила ПВО
08:40
Россия нанесла удар по Одесской области ракетами и ударными дронами: есть жертвы среди гражданских
08:39
Россияне попали дронами по многоэтажке в Днепре: восемь пострадавших, под завалами могут быть люди
01:38
Прятались под мостом: Момент удара по войскам РФ в Донецке попал на видео
00:00
«Шахтер» вылетел из Лиги Европы после поражения «Марселю»
23:45
На мать Навального давят следователи — они требуют тайных похорон
23:08
Главное за день: Взрыв в Бердянске. Медведев хочет ссылать украинце в лагеря
все новости
ВИДЕО
В оккупированном Шахтерске горит нефтебаза В оккупированном Шахтерске горит нефтебаза
23 февраля, 12:52
Пожар на Подоле в столице. Фото: тг-канал «Реальний Київ» В Подольском районе Киева горят складские помещения
23 февраля, 11:35
Зеленский показал тренировки украинских пилотов на F-16 в Дании Зеленский показал тренировки украинских пилотов на F-16 в Дании
23 февраля, 11:14
Преодолели около 20 километров. Пограничник рассказал, как с побратимами выходил из Авдеевки Преодолели около 20 километров. Пограничник рассказал, как с побратимами выходил из Авдеевки
23 февраля, 10:57
Оккупанты продвинулись на Бахмутском и Авдеевском направлениях, но ВСУ отбросили их в Победе — DeepState Оккупанты продвинулись на Бахмутском и Авдеевском направлениях, но ВСУ отбросили их в Победе — DeepState
23 февраля, 09:40
Атака РФ на Одесскую область. Фото: ГСЧС Россия нанесла удар по Одесской области ракетами и ударными дронами: есть жертвы среди гражданских
23 февраля, 08:40

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама