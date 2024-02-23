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СБУ затримала колаборантку в Слов'янську: жінка передавала інформацію про ЗСУ синові-бойовику «ДНР»

23 лютого 2024, 10:55

СБУ затримала колаборантку в Слов'янську: жінка передавала інформацію про ЗСУ синові-бойовику «ДНР»

Мати бойовика із «ДНР». Фото: СБУ Мати бойовика із «ДНР». Фото: СБУ

СБУ затримала інформаторку Росії, яку «завербував» її власний син-бойовик «ДНР», вона розвідувала місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони на Донеччині. Про це повідомила Служба безпеки України.

Колаборантка намагалася виявити та передати окупантам локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ на Бахмутському напрямку.

«У зоні особливої уваги ворога були маршрути пересування української бронетехніки та реактивних систем залпового вогню. Також вона збирала інформацію про наслідки російських ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки», - йдеться у повідомленні.

Листування колаборантки із сином-бойовиком «ДНР». Фото: СБУ

Отримані відомості інформаторка месенджером передавала своєму синові-бойовику окупаційних угруповань Росії, який знаходиться на передовій і співпрацює з російською розвідкою.

Співробітники СБУ затримали жінку у Слов'янську, куди вона переїхала як переселенка з одного із прифронтових міст.

Листування колаборантки із сином-бойовиком «ДНР». Фото: СБУ

В Офісі Генпрокурора розповіли, щоб допомогти армії РФ «звільнити» Донецьку область, вона повідомила про обстріл стабілізаційного пункту, де рятували українських захисників.

У своїх повідомленнях вона виражала ненависть до українських воїнів та правоохоронців.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), їй загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, російські окупанти на війні проти України використовують ракети з КНДР. Відомо, що через північнокорейську зброю на Донеччині загинули 17 мирних жителів.

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