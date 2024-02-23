Збито ще один російський військовий літак: цього разу А-50

Українські військові збили російський літак А-50 у районі Азовського моря. Ця інформація з'явилася як у російських, так і в українських медіа.



«Шанси на збереження літака мінімальні», — підкреслив співрозмовник видання «РБК-Україна».



Втрату літака підтверджують і російські медіа, які підтримують війну проти України.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив ліквідацію російського літака.

«А-50 із позивним "Баян" долітався! Вітаю окупантів "З Днем захисника Вітчизни!" Святкувати треба вдома і так, щоб Баян не порвати!», — написав він у Telegram.

Він подякував Головному управлінню розвідки Міноборони України та «всім, хто забезпечив результат».



За тиждень Силам оборони України вдалося збити сім бойових літаків РФ. Наприклад, 18 лютого ЗСУ «приземлили» російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході.



А 17 лютого стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.



Минулого разу A-50 — літак далекого радіолокаційного виявлення, яких у ВКС Росії залишилося менше 10, — було збито над Чорним морем у районі Бердянська 14 січня. Росія втрату літака не визнала.