  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Збито ще один російський військовий літак: цього разу А-50

23 лютого 2024, 19:52

Збито ще один російський військовий літак: цього разу А-50

Українські військові збили російський літак А-50 у районі Азовського моря. Ця інформація з'явилася як у російських, так і в українських медіа.

«Шанси на збереження літака мінімальні», — підкреслив співрозмовник видання «РБК-Україна».

Втрату літака підтверджують і російські медіа, які підтримують війну проти України.

 

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив ліквідацію російського літака.

«А-50 із позивним "Баян" долітався! Вітаю окупантів "З Днем захисника Вітчизни!" Святкувати треба вдома і так, щоб Баян не порвати!», — написав він у Telegram.

Він подякував Головному управлінню розвідки Міноборони України та «всім, хто забезпечив результат».

За тиждень Силам оборони України вдалося збити сім бойових літаків РФ. Наприклад, 18 лютого ЗСУ «приземлили» російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході.

А 17 лютого стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.

Минулого разу A-50 — літак далекого радіолокаційного виявлення, яких у ВКС Росії залишилося менше 10, — було збито над Чорним морем у районі Бердянська 14 січня. Росія втрату літака не визнала.

ТЕГИ

Інше
Війна російська авіація

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:05
Балицький визнав: РФ виселяла сім'ї, які не підтримали війну ►
15:11
В анексованій Євпаторії виявили велику кількість танків — АТЕШ
12:52
В окупованому Шахтарську горить нафтобаза
12:10
На окупованій частині Донеччини у військовій частині утримують мобілізованого педагога та інваліда 3-ї групи
01:38
Сховалися під мостом: Момент удару по військах РФ у Донецьку потрапив на відео
23:08
Головне за день: Вибух у Бердянську. Медведєв хоче посилати українця до таборів
23:00
В окупації не хочуть бачити учасників «голої» вечірки для «замолювання гріхів»
22:45
Ще одного полоненого «азовця» незаконно засуджено окупантами
20:12
Обстріл Донецька: на Текстильнику поранено 4 людини
14:39
Керівництво РФ готує росіян до тривалої війни — британська розвідка
12:58
Росія: Медведєв запропонував відправляти до сибірських таборів «нелояльних» українців, які живуть в окупації
11:58
ЗСУ: росіяни атакують Часів Яр і намагаються вийти на Сіверський Донець
10:18
При в`їзді до окупованого Луганська автомобільні черги — перевіряють чоловіків
09:59
В окупованому Бердянську вранці вибухнув автомобіль
08:30
Україна розслідує факти вбивства російськими окупантами 38 військовополонених
00:43
Головне за день: Удари по полігонам військ РФ. Росіяни хочуть вийти на межі Луганщини
00:17
ЗСУ завдали чергового удару по полігону військ РФ. Повідомляють про велику кількість загиблих
21:10
Проросійський блогер розповів про масову загибель російських військовослужбовців в окупованому Докучаєвську
19:41
В окупованому Донецьку під обстріл потрапила лікарня Калініна
15:58
У Росії заявили про захоплення села Побєда під Мар'їнкою
усі новини
19:52
Збито ще один російський військовий літак: цього разу А-50
19:05
Балицький визнав: РФ виселяла сім'ї, які не підтримали війну ►
18:55
Російські виші ідеологічно «обробляють» українських дітей з окупації — названі цифри
17:46
Нічний обстріл Донеччини: зіпсовано майже 500 тонн зерна для посівної
15:59
«Потрібно діяти швидко»: міністр оборони США закликав Конгрес надати фінансову допомогу Україні
15:11
В анексованій Євпаторії виявили велику кількість танків — АТЕШ
14:41
Україна та Данія підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокової підтримки
13:59
США схвалили масштабний пакет санкцій проти РФ за війну в Україні та смерть Навального
13:31
ЗСУ на Авдіївському напрямку взяли в полон півдесятка окупантів — Тарнавський
12:52
В окупованому Шахтарську горить нафтобаза
12:44
У Польщі невідомі висипали з українських зерновозів ріпак
12:10
На окупованій частині Донеччини у військовій частині утримують мобілізованого педагога та інваліда 3-ї групи
11:35
У Подільському районі Києва горять складські приміщення
11:32
Курську область РФ знову атакували дрони
11:14
Зеленський показав тренування українських пілотів на F-16 у Данії
10:57
Подолали близько 20 кілометрів. Прикордонник розповів, як з побратимами виходив з Авдіївки
10:55
СБУ затримала колаборантку в Слов'янську: жінка передавала інформацію про ЗСУ синові-бойовику «ДНР»
10:19
Росіяни вночі вдарили по Мирнограду: загинув чоловік
10:12
Армія РФ обстріляла Херсон: виникло чотири пожежі
09:40
Окупанти просунулися на Бахмутському та Авдіївському напрямках, але ЗСУ відкинули їх у Побєди — DeepState
усі новини
ВІДЕО
Балицький визнав: РФ виселяла сім'ї, які не підтримали війну ► Балицький визнав: РФ виселяла сім'ї, які не підтримали війну ►
23 лютого, 19:05
Пожежа на Подолі у столиці. Фото: ТГ-канал «Реальний Київ» У Подільському районі Києва горять складські приміщення
23 лютого, 11:35
Атака РФ на Одещину. Фото: ДСНС Росія завдала удару по Одеській області ракетами та ударними дронами: є жертви серед цивільних
23 лютого, 08:40
Момент удару у Донецьку, Кадр з відео Сховалися під мостом: Момент удару по військах РФ у Донецьку потрапив на відео
23 лютого, 01:38
Удар по полігону поблизу Подо-Калинівки. Кадр із відео ЗСУ завдали чергового удару по полігону військ РФ. Повідомляють про велику кількість загиблих
22 лютого, 00:17
Атака на Добропілля. Фото: Новини Донбасу Атака на Добропілля: війська РФ вдарили БПЛА по гуртожитку з переселенцями
21 лютого, 17:30
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама