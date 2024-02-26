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В Авдіївці залишилося близько 700 мешканців

26 лютого 2024, 22:51

В Авдіївці залишилося близько 700 мешканців

Авдіївка зараз Фото: Instagram/libkos Авдіївка зараз Фото: Instagram/libkos

Близько 700 мешканців Авдіївки відмовилися їхати з міста і таким чином опинилися під окупацією Російської Федерації. Про це повідомив інспектор відділу комунікацій Національної поліції у Донецькій області та учасник евакуаційного загону «Білий янгол» Павло Дяченко.

За його словами, ця цифра є попередньою, адже точну кількість людей неможливо визначити.

При цьому він сказав, що коли екіпаж «Білих ангелів» спілкувався з жителями Авдіївки, ніхто відкрито не підтримував Росію та окупантів.

«Коли екіпаж «Білих ангелів» щодня спілкувався з людьми, евакуював, допомагав, привозив гуманітарку, ніхто особисто не казав, що вони чекають на Росію», - розповів він.

Зазначимо, що до повномасштабного вторгнення в Авдіївці мешкало близько 30 тисяч українців.

 

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