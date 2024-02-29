Россия скоро продемонстрирует ракеты «Сармат» — Путин

Путин. Фото: кадр из видео

Сегодня, 29 февраля, во время послания Федеральному собранию России Владимир Путин заявил, что в войска поставлены ракеты «Сармат» и Россия скоро продемонстрирует их в районах базирования на боевом дежурстве.



Он также добавил, что все прежние планы по развитию российской оборонной сферы выполнены.



«Комплекс "Кинжал" эффективно используется в зоне спецоперации. Испытания крылатой ракеты "Буревестник" и системы "Посейдон" завершаются, они подтвердили свои уникальные характеристики», — заявил Путин.



Ранее депутаты Приднестровья на съезде в среду, 28 февраля, обратились в Совет Федерации и Государственную думу России с просьбой реализовать меры по защите Приднестровья в условиях «усиления давления Молдовы».



Напомним, порог применения Россией тактического ядерного оружия в реальности значительно ниже, чем публично заявляли российские официальные лица.