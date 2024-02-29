Росія скоро продемонструє ракети «Сармат» — Путін

Путін. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 29 лютого, під час послання Володимир Путін Федеральним зборам Росії заявив, що до військ поставлено ракети «Сармат» і Росія скоро продемонструє їх у районах базування на бойовому чергуванні.



Він також додав, що всі попередні плани щодо розвитку російської оборонної сфери виконані.



«Комплекс "Кинжал" ефективно використовується у зоні спецоперації. Випробування крилатої ракети "Буревісник" та системи "Посейдон" завершуються, вони підтвердили свої унікальні характеристики», - заявив Путін.



Раніше депутати Придністров'я на з'їзді в середу, 28 лютого, звернулися до Ради Федерації та Державної Думи Росії з проханням реалізувати заходи щодо захисту Придністров'я в умовах «посилення тиску Молдови».



Нагадаємо, поріг застосування Росією тактичної ядерної зброї насправді значно нижчий, ніж публічно заявляли російські офіційні особи.