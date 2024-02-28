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Путин готов применить ядерное оружие на ранней стадии конфликта с крупной мировой державой — FT

28 февраля 2024, 11:59

Путин готов применить ядерное оружие на ранней стадии конфликта с крупной мировой державой — FT

Россия готова применить ядерное оружие уже на начальном этапе конфликта с крупной мировой державой. Иллюстрация: FT Россия готова применить ядерное оружие уже на начальном этапе конфликта с крупной мировой державой. Иллюстрация: FT

Порог применения Россией тактического ядерного оружия в реальности значительно ниже, чем публично заявляли российские официальные лица. Об этом сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на утекшие российские секретные документы.

Речь идет о 29 секретных военных файлах, составленных в период с 2008 по 2014 год. Это сценарии военных игр и презентации для офицеров ВМФ, в которых обсуждаются принципы применения ядерного оружия.

Согласно сценарию учений, в которых отрабатывалось возможное вторжение Китая, Россия («Северная Федерация») может ответить тактическим ядерным ударом на вторую волну наступления армии Китая (в легенде он назван «Югом»).

В презентации для офицеров ВМФ излагается еще больше критериев для потенциального применения ядерного оружия. Среди них высадка противника на территории России, поражение соединений, ответственных за охрану границы, или неминуемое нападение противника с использованием обычного вооружения.

На слайдах указывается, что порогом может стать совокупность факторов, когда потери, понесенные российскими войсками «необратимо приведут к их неспособности остановить масштабную агрессию противника».

Другие потенциальные условия включают уничтожение 20% российских подводных лодок с баллистическими ракетами, 30% ударных атомных подводных лодок, трех или более крейсеров, трех аэродромов или одновременный удар по основным и резервным береговым командным центрам.

Судя по документам, российские военные также смогут использовать тактическое ядерное оружие для широкого круга целей, включая «сдерживание государств от применения агрессии или эскалации военных конфликтов», «остановку агрессии», предотвращение проигрыша российскими войсками сражений или территорий, и повышение эффективности российского флота.

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