Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Стали известны условия, на которых Путин согласился бы завершить войну в 2022 году — WSJ

01 марта 2024, 14:40

Стали известны условия, на которых Путин согласился бы завершить войну в 2022 году — WSJ

Президент РФ Владимир Путин публично намекнул, что «будет открыт к переговорам» о прекращении войны в Украине на условиях Москвы. Контуры соглашения, которого хочет РФ, можно увидеть в проекте мирного договора, разработанном во время переговоров в апреле 2022 года. Об этом написало американское издание The Wall Street Journal.

Документ, датированный 15 апреля 2022 года, предусматривает, что участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в «постоянно нейтральное государство, не участвующее в военных блоках», лишив его возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и покинув Крым под фактическим контролем России

Проект договора предусматривал запрещение иностранного оружия, «в том числе ракетного оружия любого типа, вооруженных сил и формирований».

Вооруженные силы Украины должны были быть сокращены до определенного размера, при этом Россия стремилась ограничить все — от количества войск и танков до максимальной дальности стрельбы украинских ракет. РФ хотела, чтобы численность вооруженных сил Украины была ограничена 85 000 военнослужащими, 342 танками и 519 артиллерийскими орудиями.

Украинская сторона на переговорах потребовала 250 000 военнослужащих, 800 танков и 1 900 артиллерийских установок.

Россия также хотела, чтобы дальность полета украинских ракет была ограничена 40 километрами, Крымский остров остался бы под оккупацией России и не считался бы нейтральным.

Москва также настаивала на том, чтобы русский язык функционировал наравне с украинским в органах власти и судах — пункт, на который Киев, согласно проекту документа, не согласился.

Будущее восточных регионов Украины, оккупированных Россией в 2014 году, не было включено в проект, этот вопрос должен был обсуждаться во время личных переговоров Путина и Зеленского.

Договор должен быть гарантирован иностранными государствами: США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. На эти страны была возложена обязанность защищать нейтралитет Украины при нарушении договора. Однако пока договор будет действующим, страны-гаранты должны были «прекратить международные договоры и соглашения, несовместимые с постоянным нейтралитетом Украины», включая любые обещания двусторонней военной помощи. Международные гарантии безопасности не должны распространяться на Крым и Севастополь.

В случае нападения на Украину украинские участники переговоров хотели, чтобы ее воздушное пространство было закрыто, что требовало бы от государств-гарантов обеспечения бесполетной зоны и предоставления оружия со стороны гарантов, не одобренных Россией.

Кроме того, Россия хотела добавить Беларусь как гаранта, а Украина — Турцию.

Украинские участники переговоров выделили курсивом текст, свидетельствующий о том, что они отказались обсуждать российский пункт, требующий от Киева снять претензии на то, чтобы он подвергся юрисдикции Международного уголовного суда, который преследует военные преступления, как указано в документе. Они также не ратифицировали пункт об отмене всех взаимных санкций.

Издание утверждает, что «документ демонстрирует, на какие глубокие уступки готовы были пойти участники переговоров с украинской стороны, когда Киев оказался в бедственном положении в первые недели войны».

Кроме того, проект частично описывает компромиссы, на которые Россия может попытаться заставить Украину пойти, «если западная военная поддержка иссякнет».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в случае избрания президентом США на выборах в ноябре 2024 года будет добиваться переговоров Украины с Российской Федерацией.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Война Условия Завершение Россия - Украина Владимир Путин

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:57
В Киеве и Москве высказались по поводу возможности договориться завершить войну в 2022 году
14:40
Стали известны условия, на которых Путин согласился бы завершить войну в 2022 году — WSJ
13:59
Оккупанты рвутся к Часов Яру, чтобы наступать на Константиновку — Евлаш
12:32
Греция присоединится к восстановлению Мариуполя после деоккупации
11:31
Россияне обстреливали Донецкую область 18 раз за прошедшие сутки
10:06
В оккупированной Ясиноватой горел многоэтажный дом: спасатели эвакуировали 15 человек
08:00
Войска РФ продвигаются в Донецкой области: штурмуют Бердичи и Ивановское
23:40
Главное за день: Оккупанты готовятся к «выборам». ВСУ сбили еще два самолета РФ
22:16
«Избирательные участки» в оккупации назвали именами боевиков «ДНР»
19:28
«ДНР» устроит российские выборы для жителей разрушенной Авдеевки
18:35
Снаружи — новый дом, внутри — развалины: Россия «восстанавливает» дома в захваченном Мариуполе
14:47
Как будут развиваться события на фронте в ближайшие месяцы: прогноз Вloomberg
11:51
В оккупированном Рубежном в очереди в «паспортный стол» умерла женщина
11:48
В Мариуполе улицу Азовстальскую оккупанты хотят переименовать в Тульский проспект
00:21
Войска РФ продолжают продвигаться западнее Авдеевки — DeepState
23:19
Главное за день: Приднестровье обратилось к Москве. ВСУ «отбила» Красногоровку
23:03
Украинские бойцы ССО попали в засаду при попытке высадки на Тендровскую косу
20:50
ВСУ предположительно ударили ракетами по скоплению оккупантов в Еленовке
15:58
Депутаты Приднестровья обратились к Москве за «защитой»
11:28
Россияне продвинулись южнее на Авдеевском и Марьинском направлениях — DeepState
все новости
16:57
В Киеве и Москве высказались по поводу возможности договориться завершить войну в 2022 году
16:20
В Криворожском районе Силы обороны уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59
15:34
В ГУР подтвердили переговоры с Россией о передаче тел военнопленных
15:15
ВСУ перешли в оборону после Авдеевки: Украина испытывает нехватку фортификационных укреплений и обещанных Западом снарядов
14:52
Ракетный удар по Константиновке: пожарные спасли мужчину из горящего здания
14:40
Стали известны условия, на которых Путин согласился бы завершить войну в 2022 году — WSJ
14:30
На Авдеевском направлении россияне имеют локальные успехи: Тарнавский рассказал детали
13:59
Оккупанты рвутся к Часов Яру, чтобы наступать на Константиновку — Евлаш
13:59
ГУР подтвердило успешную атаку на российский ЗРПК «Панцирь-С1» в Белгородской области
13:25
В семи профтехах Украины можно будет выучиться на оператора гражданских дронов
12:57
Из прифронтового Торецка эвакуировали семью с детьми
12:32
Греция присоединится к восстановлению Мариуполя после деоккупации
12:25
Российская сторона спекулирует на теме падения Ил-76 под Белгородом — Лубинец
12:06
ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более 300 оккупантов и пять танков: подробности
11:59
В Севастополе часть города осталась без электричества
11:45
Украина подписала соглашения о безопасности уже с шестью государствами — Зеленский
11:31
Россияне обстреливали Донецкую область 18 раз за прошедшие сутки
11:22
В Донецкой области будут судить военных, которые распродавали продукты предназначенные для личного состава ВСУ
10:59
В министерстве РФ сообщили об атаке беспилотников: детали
10:55
«Сдавала» россиянам украинских патриотов во время боев за Харьков: СБУ задержала бывшую учительницу
все новости
ВИДЕО
Ракетный удар по Константиновке: пожарные спасли мужчину из горящего здания Ракетный удар по Константиновке: пожарные спасли мужчину из горящего здания
01 марта, 14:52
ГУР подтвердило успешную атаку на российский ЗРПК «Панцирь-С1» в Белгородской области ГУР подтвердило успешную атаку на российский ЗРПК «Панцирь-С1» в Белгородской области
01 марта, 13:59
Эвакуация детей из Торецка. Кадр из видео Из прифронтового Торецка эвакуировали семью с детьми
01 марта, 12:57
Переброска танков в Крыму. Фото: АТЕШ В Крыму перебрасывают десятки танков Т-62М
01 марта, 10:15
Армия РФ ударила по Константиновке четырьмя ракетами. Фото: Суспільне Оккупанты ударили по Константиновке ракетами: повреждены дома, админздания, перебит водопровод
01 марта, 09:21
Эвакуация с Авдеевского направления. Фото: кадр из видео В разгар боев «Белые Ангелы» эвакуировали из Авдеевского направления 26 человек и собаку
29 февраля, 13:45
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама