Стали известны условия, на которых Путин согласился бы завершить войну в 2022 году — WSJ

Президент РФ Владимир Путин публично намекнул, что «будет открыт к переговорам» о прекращении войны в Украине на условиях Москвы. Контуры соглашения, которого хочет РФ, можно увидеть в проекте мирного договора, разработанном во время переговоров в апреле 2022 года. Об этом написало американское издание The Wall Street Journal.

Документ, датированный 15 апреля 2022 года, предусматривает, что участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в «постоянно нейтральное государство, не участвующее в военных блоках», лишив его возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и покинув Крым под фактическим контролем России

Проект договора предусматривал запрещение иностранного оружия, «в том числе ракетного оружия любого типа, вооруженных сил и формирований».

Вооруженные силы Украины должны были быть сокращены до определенного размера, при этом Россия стремилась ограничить все — от количества войск и танков до максимальной дальности стрельбы украинских ракет. РФ хотела, чтобы численность вооруженных сил Украины была ограничена 85 000 военнослужащими, 342 танками и 519 артиллерийскими орудиями.

Украинская сторона на переговорах потребовала 250 000 военнослужащих, 800 танков и 1 900 артиллерийских установок.

Россия также хотела, чтобы дальность полета украинских ракет была ограничена 40 километрами, Крымский остров остался бы под оккупацией России и не считался бы нейтральным.

Москва также настаивала на том, чтобы русский язык функционировал наравне с украинским в органах власти и судах — пункт, на который Киев, согласно проекту документа, не согласился.

Будущее восточных регионов Украины, оккупированных Россией в 2014 году, не было включено в проект, этот вопрос должен был обсуждаться во время личных переговоров Путина и Зеленского.

Договор должен быть гарантирован иностранными государствами: США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. На эти страны была возложена обязанность защищать нейтралитет Украины при нарушении договора. Однако пока договор будет действующим, страны-гаранты должны были «прекратить международные договоры и соглашения, несовместимые с постоянным нейтралитетом Украины», включая любые обещания двусторонней военной помощи. Международные гарантии безопасности не должны распространяться на Крым и Севастополь.

В случае нападения на Украину украинские участники переговоров хотели, чтобы ее воздушное пространство было закрыто, что требовало бы от государств-гарантов обеспечения бесполетной зоны и предоставления оружия со стороны гарантов, не одобренных Россией.

Кроме того, Россия хотела добавить Беларусь как гаранта, а Украина — Турцию.

Украинские участники переговоров выделили курсивом текст, свидетельствующий о том, что они отказались обсуждать российский пункт, требующий от Киева снять претензии на то, чтобы он подвергся юрисдикции Международного уголовного суда, который преследует военные преступления, как указано в документе. Они также не ратифицировали пункт об отмене всех взаимных санкций.

Издание утверждает, что «документ демонстрирует, на какие глубокие уступки готовы были пойти участники переговоров с украинской стороны, когда Киев оказался в бедственном положении в первые недели войны».

Кроме того, проект частично описывает компромиссы, на которые Россия может попытаться заставить Украину пойти, «если западная военная поддержка иссякнет».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в случае избрания президентом США на выборах в ноябре 2024 года будет добиваться переговоров Украины с Российской Федерацией.