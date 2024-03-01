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Стали відомі умови, на яких Путін погодився б завершити війну в 2022 році — WSJ

01 березня 2024, 14:40

Стали відомі умови, на яких Путін погодився б завершити війну в 2022 році — WSJ

Президент РФ Володимир Путін публічно натякнув, що «буде відкритий до переговорів про припинення війни в Україні на умовах Москви». Контури угоди, яку хоче РФ, можна побачити у проекті мирного договору, розробленому під час переговорів у квітні 2022 року. Про це написало американське видання The Wall Street Journal.

Документ, датований 15 квітня 2022 року, передбачає, що учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на «постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках», позбавивши її можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу, під фактичним контролем Росії

Проект договору передбачав заборону іноземної зброї, «у тому числі ракетної зброї будь-якого типу, збройних сил та формувань».

Збройні сили України мали скоротитися до певного розміру, при цьому Росія прагнула обмежити все — від кількості військ і танків до максимальної дальності стрілянини українських ракет. РФ хотіла, щоб чисельність збройних сил України була обмежена 85 000 військовослужбовцями, 342 танками та 519 артилерійськими знаряддями.

Українська сторона на переговорах вимагала 250 000 військовослужбовців, 800 танків та 1 900 артилерійських установок.

Росія також хотіла, щоб дальність польоту українських ракет була обмежена 40 кілометрами, Кримський півострів залишився б під окупацією Росії і не вважався б нейтральним.

Москва також наполягала на тому, щоб російська мова функціонувала нарівні з українською в органах влади та судах — пункт, на який Київ, згідно з проектом документа, не погодився.

Майбутнє східних регіонів України, окупованих Росією у 2014 році, не було включено до проекту, це питання мало обговорюватися під час особистих переговорів Путіна та Зеленського.

Договір має бути гарантований іноземними державами: США, Великобританія, Китай, Франція та Росія. На ці країни було покладено обов'язок захищати нейтралітет України за порушення договору. Однак доки договір буде чинним, країни-гаранти мали «припинити міжнародні договори та угоди, несумісні з постійним нейтралітетом України», включаючи будь-які обіцянки двосторонньої військової допомоги. Міжнародні гарантії безпеки не повинні поширюватися на Крим та Севастополь.

У разі нападу на Україну українські учасники переговорів хотіли, щоб її повітряний простір був закритий, що вимагало б від держав-гарантів забезпечення безпольотної зони та надання зброї з боку гарантів, які не схвалено Росією.

Крім того, Росія хотіла додати Білорусь як гаранта, а Україна – Туреччину.

Українські учасники переговорів виділили курсивом текст, який свідчить про те, що вони відмовилися обговорювати російський пункт, який вимагає від Києва зняти претензії на те, щоб він зазнав юрисдикції Міжнародного кримінального суду, який переслідує військові злочини, як зазначено в документі. Вони також не ратифікували пункт про відміну всіх взаємних санкцій.

Видання стверджує, що «документ демонструє, на які глибокі поступки були готові піти учасники переговорів з українського боку, коли Київ опинився в тяжкому стані в перші тижні війни».

Крім того, проект частково описує компроміси, на які Росія може спробувати змусити Україну піти, якщо західна військова підтримка вичерпається.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп у разі обрання президентом США на виборах у листопаді 2024 року добиватиметься переговорів України з Російською Федерацією .

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