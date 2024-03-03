Пограничники дроном ликвидировали место дислокации россиян

Вооруженные силы Украины с помощью дрона ликвидировали место дислокации российских оккупантов. Это произошло в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.



«Двумя дронами-камикадзе пограничники бригады Гвардии наступления «Стальной границы» поразили место дислокации оккупантов на Харьковщине», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что потери россиян уточняются.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие на Донецком направлении уничтожили склад боеприпасов и место расположения и хранения группы российских беспилотников.