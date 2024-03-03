Прикордонники дроном ліквідували місце дислокації росіян

Збройні сили України за допомогою дрона ліквідували місце дислокації російських окупантів. Це сталося на Харківщині. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.



«Двома дронами-камікадзе прикордонники бригади Гвардії настання «Сталевого кордону» вразили місце дислокації окупантів на Харківщині», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що втрати росіян уточнюються.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці на Донецькому напрямку знищили склад боєприпасів та місце розташування та зберігання групи російських безпілотників.