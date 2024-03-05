Экс-нардепу Евгению Мураеву грозит 15 лет тюрьмы

Евгений Мураев. Фото: Укринформ

Завершено следствие по делу бывшего народного депутата Украины Евгения Мураева. Его ожидает суд. Мураеву грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает СБУ.

«Служба безопасности завершила досудебное расследование в отношении руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, причастного к подрывной деятельности в пользу РФ», — говорится в сообщении.

Как отмечается, он использовал подконтрольный ему телеканал «Наш» для массового распространения кремлевской пропаганды в Украине.

«По материалам СБУ обвинительный акт направлен в суд», — добавили в СБУ.

Отмечается, что Мураев задействовал собственный медиаресурс для подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве.

«Таким образом, он способствовал агрессору в многочисленных попытках дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне полномасштабного вторжения РФ. В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО», — сообщили в ведомстве.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты антиукраинской деятельности фигуранта.

На основании собранных доказательств экс-нардеп обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.

Евгению Мураеву грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, сообщили в СБУ.

Напомним, в июле 2023 года Служба безопасности Украины уведомила о подозрении в госизмене руководителя запрещенной партии «Наши», народного депутата Украины седьмого и восьмого созывов Евгения Мураева.

Как уточнила прокуратура Киева, Мураеву сообщено о подозрении заочно.