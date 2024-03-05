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Екснардепу Євгену Мураєву загрожує 15 років ув'язнення

05 березня 2024, 14:55

Екснардепу Євгену Мураєву загрожує 15 років ув'язнення

Євген Мураєв. Фото: Укрінформ Євген Мураєв. Фото: Укрінформ

Завершено слідство у справі колишнього народного депутата України Євгена Мураєва. На нього чекає суд. Мураєву загрожує до 15 років ув'язнення. Про це повідомляє СБУ.

«Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо керівника забороненої партії "Наші", екснардепа Євгена Мураєва, причетного до підривної діяльності на користь РФ», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, він використав підконтрольний йому телеканал «Наш» для масового поширення кремлівської пропаганди в Україні.

«За матеріалами СБУ обвинувальний акт направлений до суду», — додали в СБУ.

Зазначається, що Мураєв задіяв власний медіаресурс для надання спотвореної інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі.

«Таким чином він сприяв агресору у численних спробах дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення РФ. У зв'язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО», — повідомили у відомстві.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти антиукраїнської діяльності фігуранта.

На підставі зібраних доказів екс-нардеп звинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада та порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак.

Євгену Мураєву загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, повідомили у СБУ.

Нагадаємо, у липні 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру у держзраді керівника забороненої партії «Наші», народного депутата України сьомого та восьмого скликань Євгена Мураєва.

Як уточнила прокуратура Києва, Мураєву повідомлено про підозру заочно.

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