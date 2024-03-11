Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив про можливість посилення мобілізації росіян після проведення президентських виборів у РФ. Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

«На окремій доповіді був керівник ГУР Буданов. Кілька запитань. Насамперед військові плани Росії. Не лише проти нашої держави — проти інших народів також. Можливо, Путін посилить мобілізацію після імітації «виборів» у березні. Але мобілізацію ресурсів та фінансів, залишків російських зв'язків зі світом ми повинні обмежити ще більше, ще жорсткіше. І кожен, хто цінує життя свого народу, має цим займатися – кожен лідер», – додав президент.

Зазначимо, що «вибори» у Росії призначено на 15-17 березня, але для окупованих територій вирішили зробити виняток. Нагадаємо, «Новини Донбасу» розповідали , як проходитимуть «вибори» президента РФ на окупованих територіях.