Росіяни за добу поранили 2 мешканців Донеччини

Окупаційні війська РФ минулої доби, 13 березня, обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак двоє мешканців травмовані. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 13 березня росіяни поранили 2 жителів Донецької області: у Максимівці та у Часовому Яру», — зазначив він.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1884 особи, ще 4711 — отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російські війська вранці 14 березня завдали удару Шевченківському району Харкова ракетою С-300.