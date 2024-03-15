Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Авдіївському напрямі: Сирський розповів деталі

Олександр Сирський побував під Авдіївкою. Фото: Telegram Головнокомандувача ЗСУ

Окупаційні війська РФ кілька діб намагаються прорвати оборону ЗСУ на Авдіївському напрямі. Головнокомандувач Олександр Сирський приїхав на передову та разом із командирами окреслив плани дії. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.



«Працював на Авдіївському напрямку, де противник зосередив основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад, щоденно кидаючи в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку. Наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV дронів і дронів зі скидами. Авіація противника періодично наносить удари КАБами з відстані 40-50 км, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ», — зазначив він.





За словами Сирського, в цих умовах найбільш ефективним способом ведення оборони є - знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів, захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ у поєднанні зі знищенням пунктів управління ворожими БПЛА ударами ракетних систем і вогнем артилерії.





Головнокомандувач ЗСУ додав, що спільно з командирами було розглянуто оптимальні варіанти дій військових, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами.





Крім того, було вжито всіх необхідних заходів щодо зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між усіма елементами оперативної побудови у цьому напрямку.



Раніше Сирський зазначав, що ситуація на сході України залишається складною, проте російським окупантам за два тижні боїв не вдалося окупувати жодного населеного пункту.