Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Авдіївському напрямі: Сирський розповів деталі

15 березня 2024, 08:48

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Авдіївському напрямі: Сирський розповів деталі

Олександр Сирський побував під Авдіївкою. Фото: Telegram Головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський побував під Авдіївкою. Фото: Telegram Головнокомандувача ЗСУ

Окупаційні війська РФ кілька діб намагаються прорвати оборону ЗСУ на Авдіївському напрямі. Головнокомандувач Олександр Сирський приїхав на передову та разом із командирами окреслив плани дії. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Працював на Авдіївському напрямку, де противник зосередив основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад, щоденно кидаючи в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку. Наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV дронів і дронів зі скидами. Авіація противника періодично наносить удари КАБами з відстані 40-50 км, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ», — зазначив він.



За словами Сирського, в цих умовах найбільш ефективним способом ведення оборони є - знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів, захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ у поєднанні зі знищенням пунктів управління ворожими БПЛА ударами ракетних систем і вогнем артилерії.



Головнокомандувач ЗСУ додав, що спільно з командирами було розглянуто оптимальні варіанти дій військових, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами.



Крім того, було вжито всіх необхідних заходів щодо зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між усіма елементами оперативної побудови у цьому напрямку.

Раніше Сирський зазначав, що ситуація на сході України залишається складною, проте російським окупантам за два тижні боїв не вдалося окупувати жодного населеного пункту.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Олександр Сирський
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
00:06
Головне за день: РФ готується до війни з НАТО? Як відбуваються «вибори» Путіна в окупації
21:53
На виборчій дільниці в окупованому Бердянську пролунав вибух
17:50
У Бєлгороді знову чути вибухи
16:50
У списку виборців «ДНР» виявили себе мешканці Єкатеринбургу Росії
15:15
Росія готова напасти на НАТО в 2026 році — Business Insider
23:35
Головне за день: Удар по Одесі. Росармія просувається в районі Тоненького
22:31
Оскар за «20 днів у Маріуполі» викликав бурю в РФ, псевдовибори проходять із частівками, але під озброєним конвоєм — дайджест окупації ►
11:31
Евакуйованих жителів Донецької області прийматимуть Волинь та Рівненщина
10:50
За добу окупанти 19 разів обстрілювали населені пункти Донецької області
09:57
Окупанти просунулися в районі Вугледару Донецької області — Deep State
08:59
Внаслідок нічного обстрілу Донецька загинули троє дітей
08:30
Результат війни в Україні вирішиться вже цієї весни чи влітку — Боррель
23:16
Головне за день: «Дострокове голосування» на Донеччині. Атака на полігон на Луганщині
21:22
«ДНР» назвала явку мешканців окупованої Донеччини на «достроковому голосуванні»
16:25
Британська розвідка спрогнозувала напрямки основних атак окупантів найближчим часом
11:39
Окупанти розширили свій контроль над Тоненьким у Донецькій області — ISW
10:52
Загарбники повідомили про атаку дрону на Запорізьку АЕС
09:42
Опір в Криму виявив ракетні склади у Севастополі
09:08
Під час удару по полігону в окупованій Луганській області загинули 10 окупантів — ЗМІ
23:21
Головне за день: Невельське під контролем ЗСУ. Річниця вбивства активіста у Донецьку
усі новини
10:12
Росіяни на Донеччині за добу вбили одного цивільного, ще четверо — отримали поранення
09:45
Сили ППО над Україною збили 14 дронів-камікадзе
09:29
Окупанти вдарили по Селидівській громаді: постраждала жінка, на місці «прильоту» спалахнула пожежа
00:06
Головне за день: РФ готується до війни з НАТО? Як відбуваються «вибори» Путіна в окупації
22:57
У деяких українських селах майже не лишилося чоловіків — WP
21:53
На виборчій дільниці в окупованому Бердянську пролунав вибух
20:42
Юрія Ігната переводять на іншу посаду
19:58
Вночі «Приват24» тимчасово не працюватиме
19:30
У Європарламенті депутати ФРН голосували за Taurus, а в Бундестазі — проти
17:50
У Бєлгороді знову чути вибухи
16:50
У списку виборців «ДНР» виявили себе мешканці Єкатеринбургу Росії
15:15
Росія готова напасти на НАТО в 2026 році — Business Insider
14:00
Жителі Єкатеринбургу виявили себе у списках «виборців» на окупованих територіях
12:33
Вранці армія РФ вбила ще одного Донеччини
12:16
Ракетний удар по Одесі: ще одна людина померла в лікарні
11:46
На Донеччині — нові руйнування через російські обстріли
10:32
Російський Бєлгород під обстрілом: є жертви
09:47
В Росії безпілотники атакували два нафтопереробні заводи
09:20
У Мелітополі заарештовано місцевого жителя, у якого в соцмережі знайшли фото з написом «Смерть Путіну» — ЗМІ
08:45
На Донеччині 1 особа поранена російськими обстрілами за добу
усі новини
ВІДЕО
Вибухи у Бєлгороді. Фото: Baza У Бєлгороді знову чути вибухи
16 березня, 17:50
Російський Бєлгород під обстрілом: є жертви Російський Бєлгород під обстрілом: є жертви
16 березня, 10:32
Оскар за «20 днів у Маріуполі» викликав бурю в РФ, псевдовибори проходять із частівками, але під озброєним конвоєм — дайджест окупації ► Оскар за «20 днів у Маріуполі» викликав бурю в РФ, псевдовибори проходять із частівками, але під озброєним конвоєм — дайджест окупації ►
15 березня, 22:31
«Шахтар» та «Карпати» зіграли 2:2 у Львові. Фото: кадр із відео «Шахтар» та «Карпати» зіграли внічию у Львові
15 березня, 17:04
Жінка підпалила будку для голосування. Фото: кадр із відео Жінка підпалила будку для голосування у Москві
15 березня, 15:25
В Одесі багато поранених після ракетного удару. Фото місцевого телеграм-каналу Одеса під обстрілом: повідомляють про «приліт» у курортну зону, багато поранених
15 березня, 12:12
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама