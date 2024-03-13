Россияне за две недели боев понесли потери, все населенные пункты остались под контролем Украины — Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на поле боя. Фото: Сырский

Ситуация на востоке Украины остается сложной, однако российским оккупантам за две недели боев не удалось оккупировать ни один населенный пункт. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



«За две недели жестких боев противник понес чрезвычайно высокие потери. Однако все населенные пункты, которые он пытался захватить, остались под нашим контролем», — отметил он.



По словам Сырского, после детального анализа и оценки обстановки вместе с командирами и офицерами штаба были приняты все необходимые решения по усилению резервов, боеприпасов, средств РЭБ указанных воинских частей, что в дальнейшем обеспечит устойчивость нашей обороны на этом участке фронта.



«В целом оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной. Противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино. В то же время, вероятно, вследствие высокого уровня потерь, активность врага на других участках фронта заметно снизилась», — заявил он.



Генерал добавил, что это произошло благодаря вовремя принятым управленческим решениям на усиление обороны данного участка фронта, своевременной замене потерявших боеспособность частей, а также благодаря мужеству и стойкости наших воинов.



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