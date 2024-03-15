Третя штурмова знищила спостережний пункт та гаубицю Д-30 окупантів у районі Авдіївки

Українські військовослужбовці завдали удару по командно-спостережному пункту російських окупантів у районі Авдіївки Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 3-ї Окремої штурмової бригади.



«Ліквідовано місце дислокації командного складу ворожого підрозділу, проти якого бореться на Авдіївському напрямку Третя штурмова бригада», — йдеться у повідомленні.



Крім того, було знищено гаубицю Д-30 у самій Авдіївці.



Наголошується, що командно-спостережний пункт однієї з бригад виявили розвідники Батальйону безпілотних систем.Після підтвердження цілі, до її знищення приступили бійці 2-ї артбатареї «Martial Family» 2-го САДн, і завдали потужних артилерійських ударів 152-мм калібром.



«Сьогодні противник штурмує малими піхотними групами, і втрата батальйонного командування — деморалізація для особового складу та ураження координації дій окупантів. Це дозволить підрозділам Третьої штурмової ще ефективніше тримати оборону позицій й контратакувати сили противника під Авдіївкою», — резюмували у відомстві.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ кілька діб намагаються прорвати оборону ЗСУ на Авдіївському напрямі. Головнокомандувач Олександр Сирський приїхав на передову та разом із командирами окреслив плани дії.