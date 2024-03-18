У Кабміні хочуть розширити категорії переселенців для отримання виплат

Український уряд працює над розширенням переліку категорій переселенців, які матимуть змогу отримувати виплати. Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Кабмін хоче змінити постанову, якою затверджено порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, пропонується включити до категорії внутрішньо переміщених осіб, які мають право на такі виплати: дітей, які влаштовані у сім'ї патронатного вихователя; патронатних вихователів; дітей, які влаштовані у сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу; тяжкохворих осіб, яким не встановлено інвалідність.

Якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача у такій сім'ї не перевищує 9444 гривень: осіб передпенсійного віку; осіб з інвалідністю ІІІ групи; людей, які доглядають дитину до 3 років або дитину, яка потребує догляду до 6-річного віку; осіб, у складі сім'ї яких є студенти денної чи дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти віком до 23 років.

Зазначимо, що з 1 березня автоматично (без додаткового звернення) на шість місяців продовжено виплати для осіб, які втратили працездатність: пенсіонери, особи з інвалідністю 1 та 2 груп, тяжкохворі діти, а також для дітей, які стали сиротами або позбавлені батьківського піклування, а також батькам-вихователям та прийомним батькам.

Раніше ми писали , що в Україні розробили новий інструмент підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО), зокрема, вони отримають субсидію на оренду житла. Реалізувати пілотний проект планують упродовж двох років.