В Украине переселенцы смогут получить субсидию на аренду жилья: В Минсоцполитики готовят новый проект

В Украине разработали новый инструмент поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в частности, они получат субсидию на аренду жилья. Реализовать пилотный проект планируют в течение двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.



«Размер субсидии учитывает стоимость аренды в определенном регионе или населенном пункте страны. Ведь цена на аренду в Киеве, Николаеве, Закарпатье или в небольшом населенном пункте существенно отличается», — говорится в сообщении.



По данным исследования, цены на жилье в Киеве на 22% выше среднего по стране, в Закарпатье — выше в 2,5 раза, а в Николаеве — ниже на 30-35 %. Самые низкие цены в Черниговском, Сумском, Харьковском и Херсонском регионах.



Кроме того, размер субсидии будет зависеть от количества лиц в семье, доходов домохозяйства, а также способности оплачивать счета за аренду самостоятельно.



В Минсоцполитики отметили, что чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия.



«Ожидаем, что после утверждения решения Правительства уже с июня ВПЛ смогут воспользоваться новым инструментом поддержки», — резюмировали в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Украине из государственного бюджета на социальные выплаты было направлено 75,3 млрд грн, в частности, на пенсии, а также на соцзащиту детей и инвалидов.