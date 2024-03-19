Україна отримає від Німеччини військову допомогу на €500 мільйонів

Німеччина виділить новий пакет військової допомоги для України орієнтовною вартістю 500 мільйонів євро. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у спілкуванні зі ЗМІ у рамках зустрічі формату «Рамштайн».

Пісторіус повідомив, що йдеться про додаткові постачання боєприпасів — 10 тисяч артилерійських снарядів зі складів Бундесверу.

До нового пакету допомоги увійдуть також 100 бронемашин для піхоти та 100 транспортних автомобілів.

Раніше повідомлялося, що український уряд у 2024 році розраховує, що міжнародні партнери передадуть чотири мільярди доларів із заморожених у G7 та Європейському Союзі російських активів.