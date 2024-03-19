Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Україна отримає від Німеччини військову допомогу на €500 мільйонів

19 березня 2024, 19:08

Україна отримає від Німеччини військову допомогу на €500 мільйонів

Німеччина виділить новий пакет військової допомоги для України орієнтовною вартістю 500 мільйонів євро. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у спілкуванні зі ЗМІ у рамках зустрічі формату «Рамштайн».

Пісторіус повідомив, що йдеться про додаткові постачання боєприпасів — 10 тисяч артилерійських снарядів зі складів Бундесверу.

До нового пакету допомоги увійдуть також 100 бронемашин для піхоти та 100 транспортних автомобілів.

Раніше повідомлялося, що український уряд у 2024 році розраховує, що міжнародні партнери передадуть чотири мільярди доларів із заморожених у G7 та Європейському Союзі російських активів.

ТЕГИ

Місця
Німеччина військова допомога Рамштайн Борис Пісторіус

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:52
Росіяни розстріляли трьох цивільних в окупованому селі під Херсоном, — ЗМІ
16:25
Міноборони РФ заявило про захоплення села Орлівка на Авдіївському напрямку
15:16
В окупованому селі під Херсоном окупанти розстріляли трьох цивільних
14:48
В окупованому Донецьку під час обстрілу постраждала жінка
09:58
Російські війська ще просунулися в Орлівці під Авдіївкою
08:22
У Селидовому чотири людини отримали поранення внаслідок нічного обстрілу, зруйновано будинки
23:37
Головне за день: Ситуація у Сумській області. Хто вбив українку у Німеччині?
08:30
Російські війська захопили село у Запорізькій області — ISW
23:45
Головне за день: Росіяни просунулися в районі Бердичів та Орлівки. Путін перемагає на «виборах»
23:20
Путін перемагає на «виборах» у Росії. В окупації в нього нібито до 95% голосів
12:24
У зруйнованій Росією Авдіївці проводять «вибори»
00:06
Головне за день: РФ готується до війни з НАТО? Як відбуваються «вибори» Путіна в окупації
21:53
На виборчій дільниці в окупованому Бердянську пролунав вибух
17:50
У Бєлгороді знову чути вибухи
16:50
У списку виборців «ДНР» виявили себе мешканці Єкатеринбургу Росії
15:15
Росія готова напасти на НАТО в 2026 році — Business Insider
23:35
Головне за день: Удар по Одесі. Росармія просувається в районі Тоненького
22:31
Оскар за «20 днів у Маріуполі» викликав бурю в РФ, псевдовибори проходять із частівками, але під озброєним конвоєм — дайджест окупації ►
11:31
Евакуйованих жителів Донецької області прийматимуть Волинь та Рівненщина
10:50
За добу окупанти 19 разів обстрілювали населені пункти Донецької області
усі новини
19:08
Україна отримає від Німеччини військову допомогу на €500 мільйонів
18:40
Росіяни на захоплених територіях прослуховують телефони, вулиці та заклади для пошуку «нелояльних»
17:52
Росіяни розстріляли трьох цивільних в окупованому селі під Херсоном, — ЗМІ
17:26
Україна розраховує до квітня отримати достатню кількість снарядів, — Шмигаль
17:19
Скандал із блокуванням евакуації з Донеччини: шелтер на Закарпатті заселять діти, але проблема залишається
16:25
Міноборони РФ заявило про захоплення села Орлівка на Авдіївському напрямку
15:48
З початку березня РФ атакувала Україну 130 ракетами та 900 авіабомбами, — Зеленський
15:44
Шведська журналістка в телеефірі назвала українок повіями і відмовилася вибачатися
15:16
В окупованому селі під Херсоном окупанти розстріляли трьох цивільних
14:55
У Росії затонув траулер: одна людина загинула, двоє зникли безвісти
14:48
В окупованому Донецьку під час обстрілу постраждала жінка
13:58
Опалювальний сезон в Україні завершать достроково
13:45
У Черкасах встановили виставку «Стерті з лиця землі»: фотоісторія Попасної, Мар'їнки, Соледара та Бахмута
13:41
Сім жителів Донеччини здобули державні нагороди
12:58
Американський сенатор Ліндсі Грем закликав знизити призовний вік в Україні
12:29
Третя штурмова за тиждень знищила понад 200 росіян на Авдіївському напрямі
12:02
Буданов розповів про операцію після якої росіяни втекли з-під Києва
11:53
Китай переконує Європу покликати Росію до участі у мирних переговорах — Politico
11:40
На Херсонщині загинуло троє людей, намагаючись розібрати дрон
11:28
Бєлгород знову потрапив під обстріл, губернатор наказав евакуювати дітей
усі новини
ВІДЕО
З початку березня РФ атакувала Україну 130 ракетами та 900 авіабомбами, — Зеленський З початку березня РФ атакувала Україну 130 ракетами та 900 авіабомбами, — Зеленський
19 березня, 15:48
Бєлгород знову під обстрілом губернатор оголосив про евакуацію дітей. Фото: Baza Бєлгород знову потрапив під обстріл, губернатор наказав евакуювати дітей
19 березня, 11:28
Угорець намагався вивезти українку за кордон для експлуатації. Фото: ДПСУ Громадянин Угорщини намагався вивезти українку за кордон для сексуальної експлуатації
19 березня, 11:22
Російські окупанти увійшли до Орлівки Донецької області. Карта: DeepState Російські війська ще просунулися в Орлівці під Авдіївкою
19 березня, 09:58
ССО атакували FPV-дронами окопи, САУ та гаубиці росіян. Фото: кадр із відео Підрозділ ССО на Запорізькому напрямку атакував FPV-дронами САУ та гаубиці росіян
19 березня, 08:35
ЗСУ атакує окупантів на Авдіївському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ атакує з дронів окупантів, які прикидаються мертвими на Авдіївському напрямку
18 березня, 14:59
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама