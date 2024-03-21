В «ЛНР» рассказали подробности взрыва в Луганске: пострадали 5 «полицейских»

В оккупированном Луганске пятеро «полицейских ЛНР» получили осколочные ранения и контузии во время взрыва 20 марта. Об этом сообщает «Следственный комитет ЛНР».



Отмечается, что вчера «полицеские ЛНР» преследовали мужчину, который ехал в такси. Якобы мужчину подозревают в совершении особо тяжкого преступления.



В Ольховском квартале, когда авто остановили и мужчину вывели из такси, произошел взрыв. Сообщается, что задержанный привел в действие взрывное устройство. Пять силовиков получили осколочные ранения и контузию, мужчина, личность которого устанавливается, погиб. Водитель такси не пострадал.

П'ятеро російських поліцейських постраждали внаслідок вчорашнього вибуху в окупованому Луганськуhttps://t.co/uk3eV9TAZK pic.twitter.com/9EZ0B9KfPM — Новини Донбасу (@novostidnua) March 21, 2024



Ранее российские СМИ писали, что этого мужчину разыскивали за то, что несколькими днями ранее он кинул гранату в «патрульных».