Сколько людей осталось в деоккупированной Луганской области: Лысогор рассказал о ситуации в регионе

На деоккупированных территориях Луганской области по состоянию на 20 марта остаются 61 гражданский, а также два представителя военной администрации. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в эфире Суспільне. Студія.



По слова главы региона, несмотря на многочисленные обстрелы, жители не хотят уезжать. Сообщается, что они обеспечены всем необходимым.



«Обстрелы продолжаются постоянно. Немного уменьшилось количество использования КАБов и увеличились наземные атаки. У северных границ Невского в направлении Тернов продолжаются стрелковые бои, однако ребята наши стоят и уничтожают врага крупными партиями», — отметил он.



Лысогор в утренней сводке добавил, что россияне также ударили по территории Серебрянского леса.



Кроме того, под огнем минометов и артиллерии оказались Белогоровка, Невское и населенные пункты вокруг. Там зафиксировано 87 попыток обстрела со стороны оккупантов.



Ранее мы писали, что во временно захваченной Луганской области оккупанты взялись за детей. В частности, подростков отправят в РФ, чтобы те научились управлять дронами.