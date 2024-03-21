У «ЛНР» розповіли подробиці вибуху в Луганську: постраждали 5 «поліцейських»

Місце вибуху в Луганську 20 берзня. Кадр з відео

В окупованому Луганську п'ятеро «поліцейських ЛНР» отримали осколкові поранення та контузії під час вибуху 20 березня. Про це повідомляє «Слідчий комітет ЛНР».



Зазначається, що вчора «поліцейські ЛНР» переслідували чоловіка, який їхав у таксі. Нібито чоловіка підозрюють у скоєнні особливо тяжкого злочину.



У Ольхівському кварталі, коли авто зупинили та чоловіка вивели з таксі, стався вибух. Повідомляється, що затриманий привів у дію вибуховий пристрій. П'ять силовиків зазнали осколкових поранень і контузії, чоловік, особистість якого встановлюється, загинув. Водій таксі не постраждав.

П'ятеро російських поліцейських постраждали внаслідок вчорашнього вибуху в окупованому Луганськуhttps://t.co/uk3eV9TAZK pic.twitter.com/9EZ0B9KfPM — Новини Донбасу (@novostidnua) March 21, 2024

Раніше російські ЗМІ писали, що цього чоловіка розшукували через те, що кількома днями раніше він начебто кинув гранату в «патрульних».