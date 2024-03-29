Сили ППО збили 2 авіаційні ракети на Одещині

Сьогодні, 29 березня, сили протиповітряної оборони збили дві авіаційні ракети на Одещині. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«Вдень 29 березня 2024 року ворог атакував Одеську область двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з акваторії Чорного моря», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що силами та засобами зенітної ракетної Одеської бригади обидві цілі було збито.



Раніше ми писали, що 29 березня російські війська атакували ракетами Одесу. Внаслідок чого 15-річна дівчинка отримала поранення, вона перебуває у лікарні.