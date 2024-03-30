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За сутки в Донецкой области были разрушены десятки домов — обстрелы

30 марта 2024, 10:00

За сутки в Донецкой области были разрушены десятки домов — обстрелы

За сутки в Донецкой области были разрушены десятки домов — обстрелы

В Донецкой области российские войска обстрелами убили женщину и нанесли более 40 разрушений. Об этом сообщили в Национальной полиции.

За пятницу, 29 марта, полицейские зафиксировали 1484 российских  обстрела.

Под ударом находились 6 населенных пунктов: города Красногоровка, Лиман, поселок Острое, села Карловка, Максимильяновка, Островское.

Повреждены 23 гражданских объекта: 20 жилых домов, школа, критическая инфраструктура.

Как сообщалось, Максимильяновку оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии, в результате чего погибла 75-летняя женщина, поврежден частный дом.

По Карловке оккупант ударил управляемой авиабомбой КАБ-250 и повредил 12 домов и линию электропередач.

На Красногоровку армия РФ сбросила КАБ-500, так что разрушениям подверглись 6 частных домов.

Кроме того, в ночь на 30 марта войска РФ атаковали Селидово двумя ракетами С-300. Повреждены 15 частных домов, два гражданских авто.

Еще две ракеты С-300 попали по жилому сектору Новогродовки. В обоих случаях информации о пострадавших не поступало, уточнили в полиции.

ТЕГИ

Прочее
последствия обстрела
Места
Селидово Красногоровка Новогродовка

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