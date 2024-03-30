За добу на Донеччині зруйновано десятки будинків — обстріли

На Донеччині російські війська обстрілами вбили жінку і завдали понад 40 руйнувань. Про це повідомили у Національній поліції.



За п'ятницю, 29 березня, поліцейські зафіксували 1484 російські обстріли.

Під ударом знаходилися 6 населених пунктів: міста Красногорівка, Лиман, селище Гостре, села Карлівка, Максимільянівка, Острівське.

Пошкоджено 23 цивільні об'єкти: 20 житлових будинків, школа, критична інфраструктура.

Як повідомлялося, Максимільянівку окупанти обстріляли із ствольної артилерії, внаслідок чого загинула 75-річна жінка, пошкоджено приватну хату.



По Карлівці окупант вдарив керованою авіабомбою КАБ-250 та пошкодив 12 будинків та лінію електропередач.

На Красногорівку армія РФ скинула КАБ-500, тож руйнування зазнали 6 приватних будинків.



Крім того, в ніч проти 30 березня війська РФ атакували Селідове двома ракетами С-300. Пошкоджено 15 приватних будинків, два цивільні авто.



Ще дві ракети С-300 потрапили по житловому сектору Новогродівки. В обох випадках інформації щодо постраждалих не надходило, уточнили в поліції.