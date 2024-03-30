В Красногоровке под огнем войск РФ погибли два человека, один — ранен

Два человека погибли и один ранен в результате утреннего обстрела Красногоровки Донецкой области.



В военной администрации Донетчины уточнили последствия обстрела, которым российские войска накрыли Красногоровку 30 марта. Город был под вражеским огнем в течение ночи и утра. Погибли 70-летняя женщина и 73-летний мужчина. Еще один человек получил ранения и был доставлен в больницу.



Красногоровка уже 10 лет на линии фронта и остается одним из самых опасных мест в стране, напомнили в ДонОВА.



Как сообщалось, на Красногоровку армия РФ сбросила КАБ-500, так что разрушениям подверглись 6 частных домов.

