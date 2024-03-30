У Красногорівці під вогнем військ РФ загинули двоє людей, одну — поранено

Двоє людей загинули і одну поранено внаслідок ранкового обстрілу Красногорівки Донецької області.



У військовій адміністрації Донеччини уточнили наслідки обстрілу, яким російські війська накрили Красногорівку 30 березня. Місто було під ворожим вогнем протягом ночі та ранку. Загинули 70-річна жінка та 73-річний чоловік. Ще одна людина дістала поранення та була доставлена у лікарню.



Красногорівка вже 10 років на лінії фронту і залишається одним із найнебезпечніших місць у країні, нагадали в ДонОВА.



Як повідомлялося, на Красногорівку армія РФ скинула КАБ-500, тож руйнування зазнали 6 приватних будинків.

