Дружківка: Вночі окупанти обстріляли Палац культури

Вночі окупанти влучили ракетою у будівлю Дружківського палацу культури. Фото: Донецька ОВА

Близько 01:00 ночі 1 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Дружківці Донецької області. Жителі чули два гучні вибухи.

Як повідомляють місцеві Тelegram-канали, очевидці стверджують, що удару було завдано по міському будинку культури. Зазначається, що будівля зазнала значних пошкоджень. Також пошкодження отримали адміністративний будинок, професійний ліцей та кілька автомобілів.

На цей час офіційна інформація про подію не надходила.

Це не перший обстріл Дружківського ПК. Раніше будівля вже двічі зазнавала ударів російських окупантів.