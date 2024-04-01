На оккупированной Луганщине захватчики начали волну «мобилизации»

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал, что российские оккупанты начинают новую волну принудительной мобилизации во временно оккупированном регионе. Под прицелом парни 1994-2006 годов рождения.



Лысогор ранее рассказывал, что после так называемых президентских выборов на оккупированных территориях будет старт призыва в российскую армию.



«В течение последних 1,5 лет захватчики активно собирали личные данные юношей, которым должно исполниться 18 лет. К этому процессу были вовлечены учебные заведения», — отметил он.



В том случае, если граждане будут игнорировать военкоматы, так называемое «министерство внутренних дел» «ЛНР» получило приказ принимать все необходимые меры, чтобы разыскать граждан.



Ранее мы писали, что президент РФ Владимир Путин подписал приказ о весеннем призыве в российскую армию, который начнется с понедельника, 1 апреля.