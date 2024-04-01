На окупованій Луганщині загарбники розпочали хвилю «мобілізації»

Глава Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що російські окупанти починають нову хвилю примусової мобілізації у тимчасово окупованому регіоні. Під прицілом хлопці 1994-2006 років народження.



Лисогор раніше розповідав, що після так званих президентських виборів на окупованих територіях буде старт призову до російської армії.



«Протягом останніх 1,5 років загарбники активно збирали особисті дані юнаків, яким має виповнитись 18 років. До цього процесу були залучено навчальні заклади», — зазначив він.



У разі, якщо громадяни ігноруватимуть військкомати, так зване «міністерство внутрішніх справ» «ЛНР» отримало наказ вживати всіх необхідних заходів, щоб розшукати громадян.



Раніше ми писали, що президент РФ Володимир Путін підписав наказ про весняний призов до російської армії, який розпочнеться з понеділка, 1 квітня.