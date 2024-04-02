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Аналітики ISW не підтверджують інформацію про просування росіян до Часового Яру

02 квітня 2024, 12:52

Аналітики ISW не підтверджують інформацію про просування росіян до Часового Яру

Фахівці Інституту вивчення війни не помітили просування російських військ до Часів Яру Фахівці Інституту вивчення війни не помітили просування російських військ до Часів Яру

Російські джерела поширювали інформацію про нібито просування Збройних Сил РФ до Часового Яру, що розташований на захід від Бахмута. Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) не спостерігали візуального підтвердження цього.

«Декілька російських джерел стверджували 1 квітня, що підрозділи 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (ВДВ) просунулися до Часового Яру (на захід від Бахмута) через лісові масиви у заповіднику Ступки-Голобовські-2 і зараз перебувають на відстані від 650 метрів до одного від східної околиці Часового Яру», — йдеться у звіті ISW за 1 квітня.

В ISW зібрали дані, які підтверджують, що окупанти розташувалися приблизно за 1,5 км від східної околиці Часового Яру. На геолокаційних знімках від 1 квітня видно наслідки невдалої атаки російської бронетехніки на Іванівське, розташованим між Бахмутом та Часовим Яром. Водночас один із російських військових блогерів стверджує, що останніми днями ворожі війська втратили п'ять чи шість одиниць бронетехніки внаслідок атак під Івановським.

За даними ISW, українські та російські джерела повідомляли, що позиційні бої тривали на захід від Бахмута в районі Івановського, на північний захід від Бахмута в районі Богданівки та на південний захід від Бахмута в районі Андріївки і Кліщіївки.

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