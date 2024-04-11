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Армія РФ вдарила по Донеччині: двоє людей постраждали

11 квітня 2024, 08:42

Армія РФ вдарила по Донеччині: двоє людей постраждали

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційна армія РФ минулої доби, 10 квітня, обстріляла Донецьку область. Внаслідок ударів двоє мешканців отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«За 10 квітня росіяни поранили 2 жителів Донецької області — у Новоселівці Першій та Красногорівці», — написав він.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1910 осіб, отримали поранення — 4787. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що кількість загиблих після вчорашньої атаки на Костянтинівку значно зросла. Таким чином, троє людей загинули, ще двоє – поранено.

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