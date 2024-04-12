СБУ пришла с обысками к «агенту в рясе» из руководства УПЦ МП

«Агент в рясе» УПЦ МП Данилевич

По информации Telegram-канала «Оперативный ВСУ», сегодня утром проходят обыски у заместителя председателя синодального отдела внешних церковных завязок УПЦ МП протоиерея Николая Данилевича.



«Он известен тем, что был в составе делегации, которая в 2017 году вместе с Новинским уговаривала Вселенского патриарха Варфоломея не давать Томос ПЦУ. Ждем детали со временем», — говорится в сообщении.

Состав делегации, которая в 2017 году уговаривала Вселенского патриарха не давать Томос ПЦУ

Данилевич также отметился поддержкой «русского мира» и оправданием агрессии РФ. Стоит отметить, что протоиерей внесен в базу Миротворца за поддержку РПЦ, как инструмента российской пропаганды против Украины.