СБУ пришла с обысками к «агенту в рясе» из руководства УПЦ МП

По информации Telegram-канала «Оперативный ВСУ», сегодня утром проходят обыски у заместителя председателя синодального отдела внешних церковных завязок УПЦ МП протоиерея Николая Данилевича.
«Он известен тем, что был в составе делегации, которая в 2017 году вместе с Новинским уговаривала Вселенского патриарха Варфоломея не давать Томос ПЦУ. Ждем детали со временем», — говорится в сообщении.
Состав делегации, которая в 2017 году уговаривала Вселенского патриарха не давать Томос ПЦУ
Данилевич также отметился поддержкой «русского мира» и оправданием агрессии РФ. Стоит отметить, что протоиерей внесен в базу Миротворца за поддержку РПЦ, как инструмента российской пропаганды против Украины.