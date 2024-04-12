СБУ прийшла з обшуками до «агента в рясі» у керівництві УПЦ МП

«Агент в рясі» УПЦ МП Данилевич

За інформацією Telegram-каналу «Оперативний ЗСУ», сьогодні вранці відбуваються обшуки у заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зав’язків УПЦ МП протоієрея Миколи Данилевича.



«Він відомий тим, що був у складі делегації, яка у 2017 році разом з Новинським вмовляла Вселенського Патріарха Варфоломія не давати томос ПЦУ. Чекаємо на деталі з часом», — йдеться у повідомленні.

Склад делегації, яка у 2017 році вмовляла Вселенського Патріарха не давати Томос ПЦУ

Данилевич також відзначився підтримкою «руського міра» і виправданням агресії РФ. Варто зазначити, що протоієрея внесено до бази Миротворця за підтримку РПЦ як інструмента російської пропаганди проти України.