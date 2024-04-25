В деоккупированном селе Луганщины пропала пенсионерка — Лысогор

В деоккупированном селе Грековка Луганской области исчезла пожилая женщина – это была единственная жительница села. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в прямом эфире «Эспрессо».



«Неделю назад пропала из связи женщина, когда наши работники и полицейские посещали людей по домам, когда развозили гуманитарную помощь. У нее рядом там лес расположен. Продолжаются поисковые действия. Никто не знает, где она делась», — отметил он.



По словам Лысогора, власти поддерживают связь с родственниками пропавшей женщины, однако пока никто не знает ее местонахождение.



Ранее мы писали, что российские оккупанты атаковали населенные пункты Луганской области из авиации.