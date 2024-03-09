СМИ: Залужный и Шаптала непригодны для службы по состоянию здоровья

Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный был признан непригодным для службы в армии после прохождения военно-врачебной комиссии этой зимой. В феврале он написал рапорт об увольнении с военной службы, пишет ZN.UA со ссылкой на источники.



«После увольнения со своего поста решением президента Залужный был выведен в распоряжение министра обороны. Какую-либо значимую военную должность, адекватную уровню подготовки и опыта Залужного, министр обороны Умеров не предложил, как не предложил ее ранее и президент Зеленский», — пишет издание.



По его информации, генерал Залужный принял решение уволиться с военной службы, чтобы иметь возможность и право заняться другим делом. Подписал ли рапорт министр обороны после объявления президентом намерения направить Валерия Залужного послом в Лондон — редакции неизвестно.



В то же время «Украинская правда», ссылаясь на свои источники, пишет, что помимо Залужного с военной службы по состоянию здоровья уволен и генерал-лейтенант Сергей Шаптала.



Как сообщалось, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Новым главнокомандующим ВСУ стал генерал-полковник Александр Сырский.



7 марта стала известно, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на пост посла Украины в Великобритании. Об этом сообщило министерство иностранных дел Украины. Внешнеполитическое ведомство направило британской стороне соответствующий запрос на агреман.