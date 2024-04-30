Чоловіків призовного віку з-за кордону примусово не повертатимуть — Стефанішина

Україна не планує примусово повертати чоловіків призовного віку з інших держав. Про це віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила в інтерв'ю Deutsche Welle.

Представниця уряду розповіла про те, що надання особистих даних представникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не означає надсилання на фронт. За її словами, Україна має розуміти мобілізаційний потенціал, який може застосувати у війні проти російських окупантів.

Ольга Стефанішина зазначила, що чинні норми тимчасового захисту в Європейському Союзі діятимуть до березня 2025 року. У травні єврокомісар із питань внутрішніх справ та міграції Ілва Йоханссон відвідає Україну. Вона має намір обговорити з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном. За словами української чиновниці, приємних рішень під час війни не буде.

«Тому обмежень та примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку до країни, яка воює, не буде», — наголосила Стефанішина.

Раніше повідомлялося, що польський уряд планує у новій редакції закону про допомогу громадянам України врегулювати питання щодо формальностей, пов'язаних із перебуванням на території Польщі чоловіків призовного віку.