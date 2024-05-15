Донецькі бойовики з батальйону «МВС ДНР» поскаржилися Путіну — їх не визнають у Росії

Члени незаконного збройного формування «Каскад» заявили, що їхній батальйон ліквідують. З такою заявою вони записали відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна, оскільки «всі інстанції їх ігнорують».



Донецькі бойовики заявляють, що їх налічується близько трьох тисяч осіб. Усіх звільнили 30 квітня, а зарплату виплатили не до кінця. Так бойовики стверджують, що за п'ять місяців кожен у середньому отримав по 100 тисяч карбованців (50 тисяч гривень), тобто по 20 тисяч карбованців (10 тисяч гривень) за місяць. Заявники стверджують, що «служили у зоні проведення СВО».



«Жодних виплат по 195 тис. рублів як військовослужбовцям у зоні СВО не було. До січня 2024 виплату як учасникам СВО ми отримували готівкою 195 тис. рублів, плюс офіційна зарплата від республіки ДНР 45-50 тис. рублів. З січня 2024 року нам виплатили всього 100 тис. рублів у березні місяця, більше ніяких виплат не було. А у нас у всіх сім'ї, кредити, іпотеки. У нас навіть немає коштів, повернутися додому, оскільки нас звільнили 30 квітня», — йдеться у заяві бойовиків.



Вони також підкреслили, що за межами окупації, тобто в Росії, їх не визнають військовослужбовцями і відмовляють в отриманні статусу «ветеран бойових дій». Так сталося, тому що контракти бойовиків укладено після березня 2023 року.



З таким зверненням бойовики вже виступали у квітні.



«Каскад» був створений угрупованням «ДНР», а саме його «міністерством внутрішніх справ». Командувач ОБТФ «Каскад» — голова «МВС ДНР» Олексій Дикий.