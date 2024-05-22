Росіяни катують та страчують цивільних у Вовчанську: Лубінець. Фото: Новини Донбасу

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російська війська продовжують знущатися з цивільного населення у Вовчанську Харківської області.



Омбудсман України наголосив, що це не нова практика, й росіяни беруть цивільних в заручники з 2014 року, вони масово впроваджують таку практику на всіх тимчасово окупованих територіях України, які вони захоплюють чи захопили.



«Щодо Вовчанська, у нас вже є підтверджені факти, що росіяни з початку нової хвилі спроби окупувати Харківську область стали ще більш жорстокими до цивільного населення: це і розстріл, і затримання, і страти, і катування», — сказав Омбудсман України Дмитро Лубінець.



Він уточнив, що за даними Офісу Омбудсмана, в російському полоні перебувають не менше 14 000 цивільних, з яких підтверджено тільки 1700 осіб.



Нагадаємо, що раніше вдалося врятувати з-під обстрілів у Вовчанській громаді ще шістьох місцевих мешканців.