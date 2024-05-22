Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Росіяни катують та страчують цивільних у Вовчанську — Лубінець

22 травня 2024, 16:25

Росіяни катують та страчують цивільних у Вовчанську — Лубінець

Росіяни катують та страчують цивільних у Вовчанську: Лубінець. Фото: Новини Донбасу Росіяни катують та страчують цивільних у Вовчанську: Лубінець. Фото: Новини Донбасу

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російська війська продовжують знущатися з цивільного населення у Вовчанську Харківської області.

Омбудсман України наголосив, що це не нова практика, й росіяни беруть цивільних в заручники з 2014 року, вони масово впроваджують таку практику на всіх тимчасово окупованих територіях України, які вони захоплюють чи захопили.

«Щодо Вовчанська, у нас вже є підтверджені факти, що росіяни з початку нової хвилі спроби окупувати Харківську область стали ще більш жорстокими до цивільного населення: це і розстріл, і затримання, і страти, і катування», — сказав Омбудсман України Дмитро Лубінець.

Він уточнив, що за даними Офісу Омбудсмана, в російському полоні перебувають не менше 14 000 цивільних, з яких підтверджено тільки 1700 осіб.

Нагадаємо, що раніше вдалося врятувати з-під обстрілів у Вовчанській громаді ще шістьох місцевих мешканців.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Дмитро Лубінець
Місця
Харківська область Україна Вовчанськ
Інше
окупація права людини воєнні злочини РФ

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:25
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
17:17
Госпіталізує військових РФ: «главлікар» в окупованому Старобільську отримав максимальний термін
12:30
Удар по «академії внутрішніх справ» в окупованому Луганську: РФ має значні втрати серед офіцерів
23:27
Головне за день: Атаковані Донецьк та Должанськ. У Покровську буде підземна лікарня
23:12
У Маріупольській міськраді розповіли, скільки росіян перебуває в окупованому місті
21:52
У Генштабі ЗСУ підтвердили знищення ракетного корабля РФ «Циклон»: він не встиг випустити жодної ракети
20:46
У Луганську «судитимуть» громадянина України, якого бойовики «ЛНР» звинувачують у фінансуванні «Азова»
17:29
Атака на окупований Довжанськ 20 травня: удар припав на базу військових РФ, серед них є загиблі та поранені
16:45
В окупованій Горлівці внаслідок ДТП загинув чоловік
16:22
У захопленому Маріуполі сталася масштабна пожежа
14:08
На окупованій Луганщині постраждали восьмеро людей унаслідок атаки на склад ПММ
12:52
Під час обстрілу окупованого Донецька загинув один місцевий житель, є пошкодження
23:22
Головне за день: Бої за Вовчанськ. Удар по базі РФ у Луганську
21:30
На окупованій Луганщині пролунали вибухи — «ЛНР» заявила про обстріл
19:50
Голову окупованого Єнакієвого затримали за хабар
16:38
Ракетний удар по Севастополю 19 травня: ЗСУ потопили російський малий ракетний корабель «Циклон»
10:25
У Луганську завдали удару по академії внутрішніх справ, де базувалися російські військові
09:57
В окупованому Маріуполі продовжують переслідувати мігрантів
09:52
Кілька районів Росії та окупований Крим уночі зазнали атак
23:19
Головне за день: Що відбувається у Часовому Яру. Вибухи у Скадовську
усі новини
18:26
Російські політики відправили мешканцям харківських розбитих сел «допомогу» у пакетах, схожих на сміттєві
17:25
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
17:17
Госпіталізує військових РФ: «главлікар» в окупованому Старобільську отримав максимальний термін
16:25
Росіяни катують та страчують цивільних у Вовчанську — Лубінець
16:06
Армія РФ вдарила дроном по евакуаційному автомобілю на Харківщині: загинув поліцейський
14:55
Відомо, о котрій годині сьогодні в Україні відключатимуть світло
14:35
Авіація РФ скинула авіабомбу на передмістя Торецька в Донецькій області: поранено троє людей
14:29
СБУ оголосила про підозру продюсеру Юрію Бардашу, який закликав до захоплення Києва та Харкова
13:55
У ЗСУ спростували інформацію про просування російських військ у Часовому Яру на Донеччині
12:59
На підконтрольній Україні частині Донецької області через санкції відбувається блокування багатьох ресурсів
12:30
Удар по «академії внутрішніх справ» в окупованому Луганську: РФ має значні втрати серед офіцерів
12:05
В Донецькій області двоє поліцейських потрапили в ДТП: обидва загинули
11:30
Російські окупанти обстріляли Лиман: є постраждалий
10:34
Війська Росії обстріляли Торецьк у Донецькій області: є загиблий
09:58
Армія РФ атакувала Чугуєв: є постраждалі, пошкоджено дитсадок
09:33
РФ вночі завдала ракетного удару по Покровську на Донеччині: загинуло подружжя, 10-річний син поранений
08:32
Російська армія просунулась у Часовому Яру та поблизу кількох сіл Донецької області – DeepState
08:28
На Донеччині за добу росіяни вбили одного цивільного, є постраждалі — Філашкін
07:46
ППО збила всі російські дрони цієї ночі — Олещук
23:27
Головне за день: Атаковані Донецьк та Должанськ. У Покровську буде підземна лікарня
усі новини
ВІДЕО
Росіяни катують та страчують цивільних у Вовчанську: Лубінець. Фото: Новини Донбасу Росіяни катують та страчують цивільних у Вовчанську — Лубінець
22 травня, 16:25
СБУ повідомила про підозру продюсеру Юрію Бардашу. Фото: СБУ СБУ оголосила про підозру продюсеру Юрію Бардашу, який закликав до захоплення Києва та Харкова
22 травня, 14:29
Затримання луганчанина проросійськими бойовиками. Фото: Кадр з відео У Луганську «судитимуть» громадянина України, якого бойовики «ЛНР» звинувачують у фінансуванні «Азова»
21 травня, 20:46
На дитячий садок у селі Золочів росіяни скинули КАБ. Фото: Синєгубов / Telegram Війська РФ скинули чотири КАБи на селище Золочів: зруйновані дитячий садок, ринок та будинки
21 травня, 17:11
Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: соцмережі Лях розповів подробиці «прильоту» у Слов'янську: пролунало декілька вибухів
21 травня, 15:58
Евакуація людей та тварин з Красногорівки під обстрілами. Фото: кадр із відео «Білі янголи» евакуювали 14 цивільних та десяток тварин з Красногорівки
21 травня, 15:53

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір