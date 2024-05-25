Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні стріляти по військових об'єктах у Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників НАТО, які постачають зброю Україні, дозволити Києву використовувати її для уражень військових об'єктів на території Росії.



«Настав час для союзників розглянути питання про те, чи не варто їм скасувати деякі обмеження на використання зброї, яку вони надали Україні. Особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається у Харкові, недалеко від кордону, відмова Україні у можливості використовувати цю зброю проти законних воєнних цілей на російській території дуже ускладнює її самозахист», — сказав Столтенберг в інтерв'ю The Economist.



Столтенберг вважає, що окупанти продовжуватимуть тиснути на Сили оборони України та завойовувати незначні позиції. При цьому в Кремлі не зважатимуть на втрати з-поміж російських військових.



Очільник НАТО також дорікнув європейським союзникам, які пообіцяли мільйон артилерійських снарядів Україні: «Ми не бачили нічого близького до цього».



Столтенберг визнав ризик ескалації. За його словами, завдання полягає в тому, щоб «не допустити перетворення цієї війни на повноцінну війну між Росією та НАТО в Європі».



При цьому він додав, що країни Північноатлантичного альянсу не братимуть безпосередньої участі «з території НАТО у бойових діях над Україною чи в Україні».