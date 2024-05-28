Чи існує загроза наступу з Білорусі: відповідь ЦПД

Російські окупанти на сьогодні не мають сил та засобів для наступу на Україну з боку Білорусі. Однак РФ нагнітатиме ситуацію інформаційно. Про це повідомили у пресслужбі Центру протидії дезінформації.



За словами керівника Центру протидії дезінформації та офіцера Сил оборони Андрія Коваленка, мета росіян — розтягнути сили та резерви, а також вплинути на українську логістику.



«Для цього вони нагнітатимуть ситуацію інформаційно, щоб наше командування звертало більше уваги на цей напрямок. Утім, Білорусь під постійним наглядом», — зазначив він.



Коваленко наголосив, що в Україні великий фронт, і є активні та неактивні зони. На його думку, Росія розглядає весь наш кордон із білорусами як зону напруження. Попри це, Сили оборони давно готові до погроз, крім того, на цьому напрямку вжили всіх необхідних заходів.



Раніше ми писали, що Держприкордонслужба стежить за українсько-білоруським кордоном, патрулюючи річкові та озерні ділянки на катерах.